Mama băiețelului ucis de câini a vorbit în PREMIERĂ: M-a măcinat supărarea până când am...

Pe 2 septembrie 2013, Ionuţ Anghel era ucis de câini în Parcul Tei din Capitală. La acea vreme, vestea a stârnit indignarea opinie publice, prilej cu care s-a rezolvat, odată pentru totdeauna, problema maidanezilor.





Durerea părinților nu poate fi, nicidecum, măsurată în cuvinte. Astăzi, Andreea Anghel, mama băiatului, spune că suferinţa a măcinat-o puţin câte puţin, până când a ajuns la spital.

”Simt că m-am trezit la realitate şi mi-am dat seama că mă blocasem în acea suferinţă. Ceea ce nu îmi făcea deloc bine. Şi ştiu sigur că şi Ionuţ, care mă veghează de acolo de sus, vrea să fiu bine, ca să pot avea grijă de Andrei. Şi aşa am decis să îmi umplu sufletul cu bucurie, să încerc să gândesc pozitiv”, a declarat Andreea pentru stirilekanald.ro .

”Îl simt aproape şi pe îngeraşul Ionuţ, care îmi trimite semne. Am realizat că îmi este aproape, sub o altă formă. Sufletul este energie, este nemuritor, iar durerea s-a transformat în iubire şi aceasta iubire ne leagă, dincolo de corpul fizic. Nu întâmplător semnul nostru prin care comunicăm este inima. Ionuţ a fost şi este un înger, a răspândit doar iubire, bucurie, lumina în viaţa noastră. Sunt fericită că am avut această minune în viaţa mea”, spune Andreea.

