Mama bătăuşă recidivează. Şi-a desfigurat în bătaie o presupusă rivală. Martorii au fost îngroziţi de ce au văzut

Tatiana Nedelcu, o basarabeancă de 31 de ani din localitatea Arsura are din nou probleme cu poliţia. Meteahna băuturii nu a părăsit-o. Ba, mai mult, după copiii i-au fost luaţi de stat după ce femeia a fost filmată de propriul soţ, lovindu-şi cu bestialitate copilul în vârstã de 10 ani, Tatiana a trecut din nou la bătaie. De data aceasta a desfigurat în bătaie o consăteancă pe care Tatiana o bănuia că ar avea o relaţie amoroasă cu soţul ei.





Tatiana, după ce a băut mai multe pahare cu băutură la o vecină, şi-a adus aminte de presupuse aventuri ale soţului ei. O bănuia pe Elena, o consăteancă în vârstă de 30 de ani şi a pus la cale un plan diabolic prin care să se răzbune. A chemat-o la ea acasă pe Elena invocând un motiv anume. Aceasta fără să ştie ce o aşteaptă, a venit, potrivit vremeanouă.ro

Când a vãzut-o în casã pe pretinsa rivalã, Tatiana Nedelcu a întrebat-o direct, dacã „este adevãrat cã bãrbatul ei ar fi bâjbâit-o mai demult”. Elena, nu a ami apucat să spună nimic pentru că Tatiana s-a năpustit cu pumnii asupra acesteia.

Victima a reuşit sp iasă în drum, fugind, plinã de sânge, cu faţa umflatã si cu pãrul smuls.

„Doamne fereste, stiti cum era sãraca fatã? Ca un animal hãituit. Speriatã, fugea pe drum, bãtutã cum era. Avea pãrul smuls din cap. Elena e o femeie cuminte, la casa ei, mãritatã. Are doi copii. Am înteles, din ce a povestit, cã doar cât a întrebat-o dacã a bâjbâit-o bãrbatul ei, iar când Elena a dat sã spunã cã nu, Doamne fereste, nu a mai apucat sã zicã alte cuvinte. A dat în ea cât a putut. A târât-o de pãr. Si e nevinovatã. Ce treabã sã aibã Elena cu bãrbatul Tatianei? Nicio treabã. Cã doar suntem aici, cu totii, în sat. Basarabeanca, în schimb, nu avea pe cine bate la ora aceea, cã ea, la bãuturã, dacã nu bate pe cineva, nu se poate”, au povestit cei din Arsura.

„Este adevãrat! Credeti-mã, cã am o vârstã si nu am de ce vorbi lucruri care nu sunt la locul lor. Ea îl bãtea si pe el. Dormea, sãracu’ bãrbat pe la rude, pe la vecini, pe la mama lui. Râdea lumea prin sat de treaba asta, cã îi spunea cã nu e îndeajuns de bãrbat, dar acum s-a vãzut cã ea chiar e bãtãusã mare. Acum, el a lãsat-o, am înteles cã dau divort. S-a dus omul si s-a angajat pe la Iasi. Nu avea nimeni cum trãi cu asa ceva”, spun cei care au sesizat cazul.

Reprezentantii Inspectoratului de Politie au confirmat cazul.

„S-a înregistrat, într-adevãr, o plângere în acest caz, pentru loviri si alte violente. Se fac cercetãri. Mai multe detalii din anchetã, deocamdatã, nu pot fi fãcute publice”, a precizat purtãtorul de cuvânt Bogdan Gheorghitã. Victima a fost îndrumatã sã îsi scoatã cerficat medico-legal. Scandalul vine în contextul în care Tatiana Nedelcu tocmai ce mersese la Protectia Copilului Vaslui sã îsi cearã înapoi copiii luati de stat, cu precizarea cã s-a fãcut… o mamã bunã”, au spus poliţiştii din Arsura

