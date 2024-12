Social Makaveli, susținătorul lui Georgescu, violent cu femeile. „I-aș da un pumn ca la bărbați”







Makaveli, influencerul asociat cu Georgescu, a avut, de-a lungul anilor, mai multe dosare penale pentru infracțiuni grave: loviri și alte violențe, port ilegal de obiecte periculoase și chiar trafic de droguri. A fost eliberat condiționat din închisoare în 2017. Ieri, interlopul a amenințat-o pe soția realizatorului Antena 3, Mihai Gâdea. Jurnalistul a făcut apel la instituțiile statului, mai ales la Procurorul General, să ia urgent măsuri.

Conform unui comunicat emis de Poliția București, influencerul Makaveli a fost sancționat luni cu o amendă de 500 de lei de către poliție pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială și a ordinii publice.

Dar pentru interlop suma nu reprezintă o problemă. Makaveli are peste 200.000 de urmăritori pe TikTok, acolo unde postează clipuri în care proferează injurii oripilante ori instigă, printre altele, la ură împotriva femeilor și la violențe.

"I-aș da un pumn ca la bărbați"

„Eu la asta nu m-aș uita cât e de bătrână. I-aș da un pumn ca la bărbați dup-aia luați-mă și arestați-mă asta e viața. N-am mai fost la pușcărie, nu știm cum e?”, spune bărbatul într-un clip pe TikTok.

În alte postări de pe TikTok, Virgil Alexandru Zidarul, pe numele lui adevărat, spune că vrea să găsească o pensionară de 75 de ani și pe fiul acesteia, care a plecat în Germania.

„Bă, găsiți-mi, dacă mi-l găsesc p-ăsta unde stă și unde lucrează fratele vostru vă premiază frumos. Nu mă las până nu, nu pe ea, că ea e bătrână, din două palme moare, o ia targa pe ea.

Câți ani are fiul ei? 32 de ani? Tocmai bun de bătut. Exact ce trebuie, băi, vreau să mă duc să-l paradesc.

Vă spun sincer că se uită poliția, că se uită jandarmeria, când se uită armata, asta e”, a spus sfidător Makaveli.

Are mulți urmăritori minori

Dar mai îngrijorător lucru e că mulți dintre urmăritorii său sunt minori care îi apreciază actele de violență.

Mai mult, unii îl îndeamnă să acționeze ca în filme, să plătească alți indivizi care să-i ducă misiunea la bun sfârșit.

„Nu, da, mă, de ce să dau. Dar ce nu am mâini, nu am picioare? Am 70 de ani să plătesc lumea? Noi belelele ni le-am plătit ori cu pușcărie, ori cu banii, oricum le-am plătit toată viața. Nu e problemă”, susține Makaveli.