Republica Molodva. Atacul cibernetic de amploare care a vizat sistemele informaționale ale Republicii Moldova va fi analizat de Consiliul Național de Securitate, convocat de președinta Maia Sandu pentru zilele următoare. Autoritățile suspectează că atacul ar fi fost facilitat de inteligența artificială. Potrivit verificărilor preliminare, au fost extrase date aferente a circa 750.000 de persoane, după ce atacatorii au încercat să acceseze informații asociate unui milion de IDNP-uri.

Anunțul a fost făcut miercuri, 28 octombrie, de Președinție, după participarea șefei statului la o reuniune internațională dedicată controlului celor mai avansate modele de inteligență artificială. Maia Sandu a subliniat necesitatea cooperării între state pentru prevenirea și combaterea atacurilor cibernetice facilitate de aceste tehnologii.

La reuniunea virtuală au participat peste 30 de șefi de stat și de guvern, precum și miniștri de resort. Discuțiile s-au concentrat pe riscurile generate de cele mai avansate sisteme de inteligență artificială și pe necesitatea unor reguli comune pentru dezvoltarea și utilizarea acestora.

Potrivit Președinției, Maia Sandu a subliniat importanța accesului la instrumente și expertiză internațională în domeniul apărării cibernetice, în special în fața atacurilor care ar putea fi facilitate de inteligența artificială.

Mesajul vine în contextul atacului cibernetic cu care se confruntă în prezent Republica Moldova. Autoritățile investighează inclusiv posibilitatea ca inteligența artificială să fi fost utilizată pentru identificarea vulnerabilităților sistemelor informatice.

În cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate urmează să fie evaluată amploarea atacului și stabilite măsurile de răspuns. Președinția nu a anunțat deocamdată data exactă a reuniunii.

Reuniunea a fost convocată de președintele Finlandei, Alexander Stubb, și de prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre. Cei doi lideri au lansat luna trecută, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, Apelul pentru controlul modelelor de inteligență artificială de frontieră.

Aceste modele reprezintă cele mai avansate sisteme de inteligență artificială și evoluează într-un ritm rapid. Potrivit inițiatorilor apelului, utilizarea lor fără măsuri adecvate de control ar putea genera riscuri grave pentru securitatea națională și internațională.

Documentul solicită păstrarea inteligenței artificiale sub direcția, supravegherea și controlul oamenilor. De asemenea, prevede testarea celor mai avansate modele înainte de lansare, evaluarea lor independentă și stabilirea unor standarde comune de siguranță.

Discuțiile au vizat domeniile în care cooperarea internațională este cea mai urgentă, modalitățile prin care statele pot avea încredere în siguranța acestor sisteme și elaborarea unui cadru comun de principii pentru guvernanța inteligenței artificiale.

Republica Moldova s-a numărat printre primele țări care au semnat apelul. Până în prezent, inițiativei i s-au alăturat peste 30 de state și Comisia Europeană.

Atacul cibernetic s-a desfășurat în perioada 19–23 octombrie și a vizat mai multe sisteme informaționale ale statului. În acest interval, au fost înregistrate aproximativ 11 milioane de solicitări de accesare a datelor.

Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, atacatorii au încercat să obțină informații personale asociate unui milion de IDNP-uri. Verificările preliminare arată că au reușit să extragă date aferente a aproximativ 750.000 de persoane.

Printre informațiile vizate se numără numele, datele de naștere, informațiile despre membrii familiei, pensiile, prestațiile sociale, permisele de conducere și unele date financiare.

Pentru a limita atacul, autoritățile au verificat 82 de servicii digitale și au deconectat preventiv mai multe sisteme guvernamentale. Extragerea neautorizată a datelor a fost oprită pe 23 octombrie, însă în zilele următoare au fost înregistrate noi tentative de acces, care au fost blocate.

Premierul Vasile Tofan a declarat pe 28 octombrie că autoritățile investighează inclusiv posibila implicare a unor actori statali străini. De asemenea și utilizarea inteligenței artificiale pentru identificarea vulnerabilităților sistemelor.