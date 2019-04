1 mai cu haz alături de vedetele TVR

De un 1 mai, Marina Almășan a inventat un concurs trăsnit la Radiovacanta Costinești, iar Iuliana Marciuc s-a lecuit de mers cu cortul... Fie că au ales liniștea unui picnic la iarbă verde, sau sărbătoresc prin muncă, vedetele TVR au ales să împărtășească câteva aventuri din minivacanța de 1 mai de anul acesta, dar și cele mai amuzante amintiri legate de sărbătoare.





Marina Almășan se pregătește de o nouă ediție a emisiunii “Femei de 10, Barbați de 10”, de sâmbătă, 4 mai. Își amintește însă amuzată de o zi de 1 mai care a rămas în istoria radiourilor estivale. „Eram studentă si lucram ca și crainic la Radiovacanța Costinești. 1 mai începea și atunci sezonul estival și Costineștiul se umplea de studenți. Țin minte că, împreună cu colegii mei de la Radiovacanța, am organizat un concurs distractiv, pentru cei care dârdâiau pe plajă , prin care fiecare trebuia să aducă la Radiovacanța o “donație” sub forma unui lucru inutil, cu care nu au ce face. (obișnuiam deseori să inventez tot felul de concursuri trăznite, care, prin comentariile ulterioare - ale mele și ale colegului Andrei Partoș - strâneau hazul ascultătorilor de pe plajă). Au început să curgă, la sediul Radiovacanței, diverse obiecte, prin care turiștii răspundeau, inspirați, provocării noastre. Ne-am trezit cu tot felul de “obiecte inutile” : bancnote ieșite din uz, cartene de note, manuale școlare, ambalaje de napolitane, dressuri cu firul dus, prezervative folosite, fotografii de la nuntă, ochelari sparți etc. Câstigatorul concursului a fost, țin minte, un cetățean din Galați, care și-a adus soția, legată fedeleș și a depus-o la intrarea in Radiovacanța! Omul și-a recuperat, ulterior, și soția și premiul, care a constat într-un platou cu mici înecați în muștar! Era 1 mai 1985...”.„Singura dată când am fost cu cortul s-a întâmplat de un 1 mai”, își amintește Iuliana Marciuc, prezentatoarea „Destine ca-n filme”. Eram în liceu si am decis împreuna cu colegii să plecăm într-o aventură. Era înainte de 1989, iar campingul destul de neorganizat: fără dușuri, condiții proaste, corturi mici. A durat mult până am instalat corturile și, după o noapte albă, am decis că-i mult mai bine să ne întoarcem acasă”, a povestit râzând Iuliana Marciuc.„Daca Paștele îl petrec mereu împreună cu familia, 1 mai este pentru și cu prietenii. Așa că de 1 mai eu și cei doi cavaleri ai mei, tată și fiu, vom merge la un picnic, cu prietenii, mari și mici. Sper să țină și vremea cu noi, că tare a fost capricioasă primăvara până acum”, spune Raluca Arvat, gazda Telejurnalului TVR 2 de weekend.Are și o întâmplare din timpul liceului: „Când eram în clasa a 11-a am mers cu un grup mare de colegi de 1 mai la cabana Plaiul Foii, de la poalele munților Piatra Craiului. Ne-am luat de acasă toate proviziile ca să facem un grătar acolo. Dar la cabană nu era pe atunci frigider pentru turiști. Așa că pungile cu carne le-am pus în apa rece a pârâului din fața cabanei, să facem grătar a două zi... le-am ancorat bine cu pietre, să nu le ia apa. Iar cartofii, pentru că nu se stricau, i-am luat în casă. Dimineață surpriză!?! nu tocmai dorită și plăcută: mai aveam doar niște pungi goale în apa... câinii (sau ursii) ne furaseră toată carnea, așa că am făcut doar cartofi în jar și am râs mult după ce ne-a trecut supărarea. Cartofii au fost foarte buni și i-am mâncat pe toți, că altceva nici nu mai aveam și nici nu am găsit să cumpărăm, pentru că singurul chioșc din zonă era închis. Doar era 1 mai, zi liberă...dar amintirea acelui 1 mai, mi-e dragă și acum, că foamea pe care am făcut-o atunci am uitat-o!”.De 1 mai, ne vedem cu Cristina Soare la TVR2, la e “Vremea ta”. Prezentatoarea va pleca din 3 mai împreună cu familia la mare. „Cea mai amuzantă întâmplare de 1 mai a fost într-un an când am plecat cu fetele la mare si s-a stricat mașina pe autostradă. :))) Toată lumea se grabea să ajungă pe litoral, iar noi mergeam pe autostradă cu cel mult 40 km/h. A fost un drum lung, dar cu haz. Important e că am ajuns exact când începea distracția în cluburi. Hahaha, drum lung, îl voi ține minte toată viața”, spune Cristina Soare.Radu Andrei Tudor va sărbători Ziua Muncii la Telejurnal TVR 1. „Prezint telespectatorilor tot ce se intampla important in Romania si in lume. Si sunt fericit ca de ziua muncii, petrec prin munca”. Adaugă apoi: „Am incercat acum cativa ani sa pregatesc niste mici. A fost carne cu gust de carbune…”Andra Soceanu, gazda Matinalului TVR 1, spune: „Nu mi-a plăcut niciodată să merg la mare de 1 mai pentru că e prea frig, din punctul meu de vedere. Şi prea aglomerat. Sunt născută şi crescută la munte şi nu e chiar prima variantă care îmi vine în minte de 1 mai. Aşa că dacă nu lucrez (ceea ce nu s-a mai întâmplat de câţiva ani), fac o mică excursie pe aproape”.

