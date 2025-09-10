Justitie MAI confirmă: Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie







Republica Moldova. Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, urmează să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, după ședința Guvernului din 10 septembrie. Potrivit acesteia, data extrădării este una preliminară și depinde de confirmările finale privind zborul și procedurile logistice.

„Aceasta este o dată prealabilă în care urmează să fie adus. În prezent vorbim de rezervarea biletelor avia pentru echipa care urmează să plece și să asigure procedura de extrădare. Se așteaptă confirmările finale referitoare la cursa avionului. De asta am menționat că 25 septembrie este o dată preliminară. Când vom avea toate confirmările, le vom comunica suplimentar”, a precizat ministra.

Ea a explicat că amânarea extrădării ține strict de aspecte logistice.

„Sunt proceduri speciale, inclusiv referitoare la locația în avion. Se solicită zboruri directe. Din acest motiv, opțiunile oferite de companiile avia au fost în jurul datei de 25. Mai devreme nu a fost posibil din punct de vedere tehnic”, a adăugat Misail-Nichitin.

Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie pe aeroportul din Atena, alături de fostul deputat Constantin Țuțu. Cei doi se aflau în proces de îmbarcare, când Plahotniuc a prezentat un pașaport emis pe numele „Kirsanov”. Documentul a atras atenția autorităților, mai ales că numele corespundea unui bărbat real, implicat într-o anchetă privind furtul de automobile din capitala Greciei.

Fostul lider democrat, prin intermediul avocatului său, a solicitat restituirea actului, însă insistența sa a ridicat și mai multe semne de întrebare. Graba cu care încerca să părăsească țara a determinat anchetatorii eleni să intervină și să dispună reținerea.

La o zi după incident, procurorii greci au emis mandate de arest pe numele lui Vladimir Plahotniuc și Constantin Țuțu. În paralel, autoritățile din Republica Moldova au transmis trei cereri de extrădare. Prima a fost expediată imediat după reținere de Procuratura Generală, a doua pe 8 august pentru alte trei cauze penale, iar ultima pe 4 august, de către Ministerul Justiției.

Investigațiile autorităților au arătat că Plahotniuc folosea cel puțin șapte identități diferite și deținea mai multe cetățenii – din Ucraina, România, Rusia, dar și din state mai puțin obișnuite precum Vanuatu sau Irak. În vila luxoasă unde locuia au fost găsite 21 de documente oficiale – pașapoarte, cărți de identitate și permise de conducere emise în șase țări diferite.