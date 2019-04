Lovitură pentru Virgil Măgureanu. Instanța a luat decizia. Totul se va întâmpla în luna mai

Fostul director al Serviciului Român de Informații, Virgil Măgureanu, a fost executat silit din vila din județul Satu Mare. Aceasta va fi scoasă la licitație.





Un executor judecătoresc din Oradea a scos la licitație publică vila fostului director SRI, Virgil Măgureanu.

Anunțul, apărut în ziarul România Liberă, arată că vila se va vinde prin licitație publică în data de 6 mai 2019 și este „proprietatea debitorului VIrgil Măgureanu”.

Vila are două etaje, plus demisol și mansardă, și are o suprafață totală de 718 metri pătrați. Și terenul va fi scos la licitație, însumând 1.679 metri pătrați.

Conform informațiilor de presă, Virgil Măgureanu a fost executat silit de o societate civilă în urma unei creanțe a unei bănci ca urmare a unui credit luat, în urmă cu cinci ani, de fostul șef SRI.

