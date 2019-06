Motivele reale pentru care magnatul Facebook vrea să „bată” o nouă monedă virtuală! Iată în ce constă strategia genială prin care Zuckerberg vrea să păcălească pe toată lumea!

Anunțul lui Mark Zuckerberg că Facebook și alte 27 de organizații din întreaga lume își propun crearea unei noi monede virtuale (numite Libra) a provocat un val de reacții în întreaga lume. Până la urmă, Facebook este un gigant în lumea contemporană, atât ca platformă de socializare, cât și ca putere financiară, așa că e de așteptat ca proiectele pe care le lansează să aibă un succes fulminant.





Mulți au salutat deja ideea, mai ales că Mark Zuckerberg a prezentat-o în culori foarte atrăgătoare. Criptomoneda, care urmează să fie lansată anul viitor, ar oferi celor care o folosesc o mulțime de avantaje, mai ales că „ nu necesită plata unor comisioane suplimentare pentru transferuri”. Mai mult, i-ar ajuta să intre în rândul lumii moderne (și deci să cumpere online) pe cei care nu au acces la o bancă tradițională sau la servicii financiare (un procent semnificativ la nivel mondial, estimat de Zuckerberg la un miliard de oameni în lumea întreagă).

Sunt însă și voci care continuă să spună că Zuckerberg dovedește din nou că este un geniu în ceea ce privește strategia, dar e zero din punct de vedere moral. Ca să-și susțină atacul, site-ul zerohedge.com scoate din nou la iveală informațiile care zdruncină de ani buni reputația creatorului Facebook. E vorba de o conversație online purtată de Zuckerberg cu un prieten pe vremea când abia construia Facebook. Discuția a fost interceptată de hackeri și dată publicității: Zuckerberg: ”Dacă ai nevoie de informații despre cineva de la Harvard, întreabă-mă. Am peste 4000 de e-mailuri, imagini, adrese, SMS-uri” Prietenul: ”Ce? Cum ai reușit asta?” Zuckerberg: ”Oamenii tocmai le-au trimis. Nu știu de ce! Ei au încredere în mine. Niște idioți!”.

De altfel, nu numai această conversație demonstrează că șeful celei mai mari rețele de socializare din lume are planuri mult mai complicate decât și-ar putea imagina utilizatorii obișnuiți. "În multe feluri, Facebook este mai mult ca un guvern decât o companie tradițională", declara pe vremuri Mark Zuckerberg. Face parte și Libra din efortul lui Zuckerberg de a-și transforma puterea financiară și de influență în altceva? Iată ce susține Matt Stoller înt-un articol intitulat „Moneda nedemocratică a Facebook” : ”De mult timp nu mai am nicio îndoială că sistemul (paradigma în care trăim acum) se va prăbuși sub propria greutate (...), dar încă nu avem nicio idee ce va înlocui acest sistem. Ar putea fi vorba de o lume descentralizată și liberă, o lume mai puțin definită prin forță brută, concentrații grotești de putere și coerciție, dar am putea merge, la fel de bine, și în cealaltă direcție. Ideea FacebookCoin (Libra) este, în opinia mea, prima indicație reală că forțele oligarhiei corporatiste sunt hotărâte să se asigure că noua lume reflectă viziunea lor și se află sub controlul lor”. Care ar putea fi riscurile pentru cei care își pun speranțele și economiile în mâna lui Zuckerberg? „Facebook ar putea colabora ușor cu guvernele sau cu entitățile statului paralel pentru a opri tranzacțiile sau pentru a îngheța conturile cetățenilor problematici”. Dar nici măcar asta nu e adevărata miză. Pe termen scurt, oligarhia Big Tech al cărei reprezentant este Zuckerberg, încearcă să se impună subtil în sistemul actual de putere, arătând că: ”Facebook nu concurează cu status quo-ul actual, ci mai degrabă face status quo-ul să funcționeze mai ușor și mai eficient.” Pe termen lung, însă, lucrurile arată cu totul altfel. “Cu propria lor monedă, Facebook și partenerii săi din oligarhia corporatistă vor putea să preia o mare parte din plățile mondiale folosind propriile valute. Cu alte cuvinte, aceasta pare a fi o schemă pe termen lung, prin care aceste elemente încearcă să se poziționeze ca o viitoare putere suverană mondială fără să ma fie nevoie să o aleagă cineva”. Poate toată această teorie vi se pare mult prea complicată, iar cei care o susțin- niște paranoici obsedați de conspirații universale. Istoria ultimelor decenii ne arată, însă, că multe dintre declarațiile de intenții au ascuns cu totul altceva. Lumea se schimbă, iar statele își pierd încet-încet din putere în fața instituțiilor transnaționale, dar și a multinaționalelor care sunt interesate să-și convertească forța financiară în putere decizională. E o luptă pe care Mark Zuckerberg și aliații săi din Big Tech au șanse mai mari decât George Soros să o câștige.

LOVITURA pentru PNL! A fost condamnat la INCHISOARE! Ludovic Orban a reactionat IMEDIAT

Pagina 1 din 2 12

Opiniile exprimate de invitații EVZ aparțin autorilor și nu reprezintă punctul de vedere al publicației