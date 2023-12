De ce s-a despărțit Magda Catone de Șerban Ionescu. Actrița a fost mai hotărâtă ca niciodată

Magda Catone și Șerban Ionescu au devenit soț și soție în 1983, după ce s-au cunoscut la teatru. În 1997, cei doi au devenit părinții unui băiat, pe nume Carol. După 30 de ani de căsnicie, actrița a decis să divorțeze de acesta.

Șerban Ionescu a murit în 2012. El fusese diagnosticat cu borelioză, o afecțiune provocată de înţepătura unei căpuşe. În plus, acesta mai primise un diagnostic dur de la medici: scleroză amiotrofică.

Magda Catone încă îl visează pe Șerban Ionescu

Actrița a recunoscut că încă îl visează pe fostul ei soț, dar că nu știe dacă îi este cu adevărat dor de el. Aceasta a mai spus că îl are alături pe fiul ei, Carol, care este o prelungire a lui Șerban Ionescu.

„Ziceam că nu-l visez, decât rar și așa se întâmplă, nu știu, câteodată aproape în preajma zilei lui, să zicem, la Sărbători. Ultima dată l-am visat îmbrăcat într-un pulover roșu și oferindu-ne nouă un fagure de miere și m-am trezit foarte bucuroasă, știi. Nu știu dacă mi-e dor de Șerban, îl am pe Carol și cum spuneam este o prelungire a lui Șerban. Nu simt nevoia să mai am altfel de comunicări, astfel de taine”, a spus aceasta în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.

De ce a divorțat Magda Catone

Magda a declarat că a vrut să divorțeze de Șerban Ionescu pentru că nu mai făcea față situației și pentru că avea nevoie de o schimbare. Ea a vrut să-i arate soțului său că greșește și că riscă să piardă tot, dar nu a mai apucat.

„Am încercat să îmi păstrez căsnicia și atunci am zis că trebuie un duș rece, ceva care să-l lămurească că ceea ce face nu e potrivit cu calitatea lui de soț iubitor, că accidentele pe care le trăiește se răsfrâng asupra liniștii familiei trebuie eliminate. Atunci am decis să divorțez. Îl fac să se cutremure din temelie, asta am încercat să fac. După aia, povestea s-a nuanțat, probabil că lucrurile nu au primit totdeauna aceeași monedă, pleci la luptă și nu știi cum și ce, vorbim acum în termeni de duritate, nu știi ce armament să folosești.

Și așa am plecat eu, ca într-o aplicație, nu m-am gândit la o finalitate în care despărțirea noastră să fie clară, definitivă. Am vrut să fac o buclă, cum se numește, și să îi pun oglinda în față și să văd dacă examenul ăsta de conștiință o să îl zdruncine și o să îl facă să fie cine a fost până atunci”, a dezvăluit Magda.

Înainte să moară, Șerban Ionescu a acuzat-o pe Magda de infidelitate. Ea a depus actele de divorț, dar acesta a murit înainte să le semneze.

Cum l-a cunoscut pe Șerban Ionescu

Recent, actrița a mai povestit că l-a cunoscut pe pe soțul ei, Șerban Ionescu, la școală și că au jucat împreună o scenă. De atunci, ei s-au apropiat foarte tare. „Eu l-am cunoscut pe soțul meu la școală. Când eram studentă. Venea la profesorul Amza de la teatru. Am jucat o scenă împreună și așa ne-am apropiat foarte tare.”