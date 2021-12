Mafia italiană se teme de ea, iar FBI e în alertă. Black Axe, gruparea mafiotă care cucerește lumea cu miliarde de dolari

Atenție! Ancheta jurnaliștilor de la BBC conține relatări detaliate despre acte de violență care vă pot afecta emotional. În continuare veți citi o investigație pentru realizarea căreia a fost nevoie de doi ani. Culegerea informațiilor a presupus o muncă titanică și marcată de multe pericole, inclusiv de amenințări cu moartea.

Efortul a meritat și așa s-a putut contura o parte a modului în care Black Axe – o frăție studențească nigeriană care s-a transformat într-o temută grupare mafiotă – s-a inflitrat în politică și a derulat operațiuni de înșelăciune și asasinate pe tot globul. Un rol cheie în aflarea adevărului l-a avut chiar un fost membru al celebrei grupări infracționale.

„În momentele de liniște, după ce a terminat de ținut prelegerea de o zi, doctorul John Stone are flashback-uri (n.r. – inserție care înfățișează o scurtă acțiune secundară plasată în trecut). Nu sângele sau sunetul împușcăturilor îl bântuie. Este cerșitul. Felul în care oamenii cerșesc milă atunci când mor. Îl imploră pe el. Îl imploră pe Dumnezeu. «Este atât de dureros», spune el, clătinând din cap. «Familiile celor morți te vor blestema. Un blestem va fi asupra vieții tale.»

Black Axe se ocupă și de traficul de persoane

Dr. Stone predă științe politice la Universitatea din Benin, în sudul Nigeriei. Dar, câteva decenii a fost un membru senior al Black Axe – o bandă de tip mafiot nigerian legată de traficul de persoane, fraude pe Internet și crime. Pe plan local, Black Axe este numită «cult», o aluzie la ritualurile lor secrete de inițiere și la loialitatea intensă a membrilor săi. De asemenea, ei sunt renumiți pentru violența extremă. Imagini ale celor care le ies în cale – cadavre mutilate sau care prezintă semne de tortură – apar în mod regulat pe rețelele de socializare nigeriene.

Dr. Stone recunoaște că a luat parte la atrocități în timpul anilor în care a fost Axeman. La un moment dat, în timpul interviului nostru, amintindu-și de cel mai eficient mijloc de a ucide, s-a aplecat în față, și-a strâns degetele în forma unui pistol și le-a împins pe fruntea producătorului nostru.

În Benin City, era cunoscut ca «măcelar». Oroarea acelor ani l-a marcat. Astăzi, Dr. Stone are remușcări pentru trecutul său și este un critic vocal al bandei pe care a servit-o cândva. El este una dintre cele douăsprezece surse Black Axe care au decis să rupă jurământul de tăcere și să își dezvăluie secretele pentru BBC, vorbind pentru prima dată cu presa internațională.

Mii de documente arată dimensiunea grupării mafiote

Timp de doi ani, BBC Africa Eye a investigat Black Axe, construind o rețea de denunțători și descoperind câteva mii de documente secrete – scurgeri din comunicațiile private ale bandei. Descoperirile sugerează că, în ultimul deceniu, Black Axe a devenit una dintre cele mai extinse și mai periculoase grupări de crimă organizată din lume.

În Africa, Europa, Asia și America de Nord, Axemen se află în mijlocul nostru. S-ar putea chiar să aveți un e-mail de la ei în căsuța de e-mail. Investigația noastră a început cu o amenințare cu moartea – o scrisoar scrisă de mână, livrată unui jurnalist BBC în 2018. Aceasta a fost scăpată de un motociclist pe parbrizul mașinii reporterului. Cu câteva săptămâni înainte, jurnalistul făcuse cercetări despre comerțul ilegal cu opiacee în Nigeria și se întâlnise față în față cu mai mulți membri ai Black Axe. Ulterior, o a doua scrisoare a fost înmânată familiei bărbatului. Cineva îl urmărise și îi găsise casa.

Amenințarea venea de la Black Axe? Cât de puternică este această rețea criminală și cine se află în spatele ei? Căutarea răspunsurilor ne-a condus la un bărbat care pretindea că a accesat zeci de mii de documente secrete ale Black Axe – o uriașă ascunzătoare de comunicări private, de la sute de membri suspecți. Mesajele, care se întind din 2009 până în 2019, includ comunicări despre crime și trafic de droguri.

Cele mai mari lovituri ale mafioților nigerieni vin pe Internet

E-mailurile arată fraude elaborate și profitabile pe Internet. În mesaje se plănuiește expansiunea globală. Era un mozaic al activității infracționale a Black Axe care se întindea pe patru continente. Sursa hackerilor susține că Black Axe este disperată să îl ucidă. Nu a vrut să-și dezvăluie numele real, dar în schimb a folosit un pseudonim – Uche Tobias. «O vânătoare de oameni se va abate asupra ta», se arată într-o amenințare cu moartea, trimisă online lui Tobias. «AXE îți va străpunge craniul… Îți voi linge sângele și îți voi mesteca ochii.»

BBC a petrecut mai multe luni analizând documentele lui Tobias. Am reușit să verificăm secțiuni-cheie ale datelor – confirmând persoanele menționate, dar și că multe infracțiuni din documente au avut loc. O mare parte din materialul piratat este prea înfiorător pentru a fi publicat. Axemen utilizează forumuri secrete – site-uri web protejate prin parolă – pentru a împărtăși fotografii ale crimelor recente în grupurile de chat interne. Într-o postare etichetată «Hit», un bărbat zace întins pe podeaua unei camere mici.

Are patru tăieturi pe cap. Tricoul său alb este înconjurat de o baltă de sânge. Amprenta unei cizme, pătate cu sânge, îi marchează spatele. În Nigeria, Black Axe duce un război pentru supremație cu alte «culte» rivale – bande criminale similare cu nume precum Eiye, Buccaneers, Pirates și Maphites.

Crimele grupărilor mafiote din Nigeria

Mesajele pe care BBC le-a tradus îi arată pe Axemen ținând evidența numărului de rivali pe care i-au ucis, contabilizând cifrele ca un scor de fotbal în fiecare regiune. «Scorul este în prezent 15-2, războiul este în Benin», se arată într-o postare. «Lovitură în statul Anambra. Scorul este Aye [Axemen] 4 și Buccaneers 2», se arată într-o altă postare. Dar frauda pe Internet, și nu crima, este principala sursă de venit a bandei.

Documentele oferite BBC includ chitanțe, transferuri bancare și mii de e-mailuri care arată că membrii Black Axe colaborează pentru escrocherii online în toată lumea. Membrii își împărtășesc între ei «formatele» – planuri privind modul de desfășurare a escrocheriilor. Printre opțiuni se numără înșelăciuni legate de iubire, înșelăciuni legate de moșteniri, înșelăciuni imobiliare și înșelăciuni prin e-mail de afaceri, în care autorii creează conturi de e-mail care par a fi ale avocaților sau ale contabililor victimei, pentru a intercepta plăți.

Aceste escrocherii nu sunt de mică amploare, realizate de un lup singuratic pe un laptop. Sunt operațiuni de colaborare, organizate și extrem de profitabile, care implică uneori zeci de persoane care lucrează împreună pe mai multe continente. Printre e-mailurile care au făcut obiectul scurgerilor de informații, BBC a descoperit cazul unui bărbat din California care a fost ținta unei rețele de presupuși Axemen în 2010, care l-au înșelat din Italia și Nigeria. El a spus că a fost înșelat cu 3 milioane de dolari în total.

Gruparea criminală ar avea 30.000 de membri

«Banca cu care lucram se pare că nu mai există????», a exclamat victima disperată într-un e-mail adresat unuia dintre escroci – în momentul în care și-a dat seama că îi lipsesc banii. «Pot să fiu mai clar???? Banca din Elveția pare să fie frauduloasă.» E-mailurile arată că presupușii membri ai Black Axe adoptă nume și identități false atunci când escrochează oameni, folosindu-se de pașapoarte false sau furate. Aceștia se referă la victimele lor ca fiind «mugu» sau «maye», cuvinte de argou regional pentru «idioți».

Se crede că rețeaua internațională de criminalitate cibernetică a Black Axe a generat venituri de miliarde de dolari pentru membrii săi. În 2017, autoritățile canadiene spuneau că au destructurat o schemă de spălare de bani legată de această bandă în valoare de peste 5 miliarde de dolari.

Nimeni nu știe câte scheme similare Black Axe există. Documentele scurse arată că membrii comunică între ei din Nigeria, Marea Britanie, Malaezia, statele din Golf și alte 12 țări. «Este răspândită în toată lumea», a declarat sursa. El spune că este un investigator antifraudă în viața privată și a început să urmărească Black Axe după ce a întâlnit mai multe victime ale înșelăciunilor lor. «Aș estima că există peste 30.000 de membri», spune acesta.

Expansiunea globală a Black Axe a fost construită cu grijă. Corespondența îi arată pe Axemen împărțind zonele geografice în «zone» și desemnând «șefi» locali. Șefii zonali colectează «cotizații» – ceva asemănător cotizațiilor de membru – de la cei din jurisdicția lor, înainte de a trimite banii înapoi la liderii din centrul lor din Benin City, Nigeria.

Mafia italiană reacționează în fața noii amenințări

«S-a răspândit în Europa și în America, în America de Sud și în Asia. Nu este un club mic, este o organizație criminală fantastic de mare», spune Tobias. Evaluarea este susținută de constatările autorităților internaționale. Potrivit Indicelui criminalității organizate 2021, bazat pe analiza a 120 de experți din Africa, Nigeria are cele mai ridicate niveluri de criminalitate organizată de pe continent – iar aceste rețele se extind în străinătate.

În Italia, legi mafiote vechi de zeci de ani sunt reactivate pentru a face față expansiunii Black Axe, despre care se spune că doboară rețelele criminale locale. În aprilie 2021, 30 de membri suspecți au fost arestați în această țară, fiind acuzați de trafic de persoane, prostituție și fraudă pe Internet. SUA au adoptat o abordare mai agresivă. Operațiuni ale FBI împotriva Black Axe au fost lansate în noiembrie 2019 și septembrie 2021, în cele din urmă fiind acuzate peste 35 de persoane de fraude pe Internet de mai multe milioane de dolari.

Între septembrie și decembrie 2021, Serviciul Secret al SUA și Interpol au lansat o operațiune internațională pentru a aresta alți nouă presupuși membri ai Black Axe în Africa de Sud. «Criminalitatea cibernetică este o industrie de mai multe trilioane de dolari, a scăpat de sub control», spune Scott Augenbaum, fost agent special FBI și expert în securitate cibernetică.

El spune că a avut de-a face cu sute de victime ale Black Axe în timpul carierei sale de 30 de ani în cadrul Departamentului de criminalitate cibernetică al biroului, investigând cazuri de fraudă similare cu cele găsite în documentele care au făcut obiectul scurgerilor de informații. «Am văzut vieți distruse, companii care au dat faliment, economii de-o viață pierdute. Îi afectează pe toți», a spus specialistul FBI. Oricât de global ar fi imperiul criminal Black Axe, rădăcinile sale se află ferm în Nigeria. Grupul a fost fondat în urmă cu 40 de ani în Benin City, statul Edo.

Black Axe i-a șocat pe oficialii ONU

Majoritatea Axemen sunt din această regiune, iar această afiliere ar fi putut juca un rol în expansiunea internațională a grupului. Potrivit comisarului ONU pentru refugiați, 70% dintre nigerienii care migrează în străinătate sunt din statul Edo. Se pare că Black Axe joacă un rol esențial în traficul celor care călătoresc ilegal, mutându-i între bazele lor din Benin City, Africa de Nord și sudul Italiei.

În țara lor natală, bărbații de sex masculin care urmează studii universitare – cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani – sunt principalii recruți ai Black Axe. Despre procesul secret de inițiere al bandei, cunoscut sub numele de «bamming», se știe că este foarte brutal. «Nu știam că voi face bam în acea zi», scrie un Axeman, detaliind experiența într-o postare pe un forum secret din 2016. El spune că a fost condus departe de campus, crezând că participă la o petrecere exclusivistă. El scrie cum a fost dus într-o pădure, unde îl aștepta un grup de bărbați.

Aceștia l-au dezbrăcat și l-au forțat să se întindă cu fața în jos în noroi. Apoi, pe rând, i-au biciuit pielea cu bambus, bătându-l până aproape de inconștiență. Cineva a țipat că îi vor viola prietena, iar când vor termina, o vor viola din nou. «Aceea era ziua în care urma să mor», scrie el. Dar agonia a încetat în cele din urmă. Au urmat alte ritualuri, inclusiv târârea printre picioarele torționarilor săi – o tradiție cunoscută sub numele de «trecerea diavolului» – înainte de a bea sânge dintr-o tăietură la degetul mare și de a mesteca kola, o nucă cu cofeină originară din Africa de Vest.

Pe fondul cântecelor și scandărilor, a fost apoi îmbrățișat de bărbații care tocmai îl torturaseră. Renăștea ca ceea ce ei numesc «Aye Axeman». Există multe motive pentru care oamenii intră în Black Axe. Unii recruți sunt forțați, alții sunt voluntari. În Makoko, o mahala vastă construită pe piloni de lemn deasupra lagunei Lagos, am intervievat mai mulți Axemen, iar unii au spus că s-au alăturat împotriva voinței lor. Cu toate acestea, loialitatea lor era puternică – cimentată de legătura spirituală a procesului de inițiere.

Mafioții nigerieni îl venerează pe Korofo

«Îl venerăm pe Korofo, Dumnezeul nevăzut, iar el ne-a călăuzit întotdeauna», ne-a spus liderul grupului, așezat într-o mică clădire din lemn, înconjurat de un anturaj de Axemen. El a declarat că este «mândru» să fie membru al Black Axe, deși a spus că a fost recrutat cu forța de un ofițer de poliție.

Un alt membru a afirmat că s-a alăturat după ce tatăl său a fost ucis de o bandă rivală. Indiferent cum sau de ce se alătură membrii, mulți dintre ei susțin că există beneficii. «Secretul, disciplina și frăția», ne-a spus cu mândrie un membru al cultului în timpul unui alt interviu în Lagos, în aprilie 2021, când l-am întrebat de ce s-a alăturat Black Axe.

El a susținut că a câștigat bani buni prin intermediul activităților criminale ale grupului – mai bine decât ar fi câștigat lucrând într-o bancă. «Nimeni nu va putea să te atingă – odată ce aparții unui cult, te vor proteja», a declarat Curtis Ogbebor, un activist comunitar cu sediul în Benin City, care încearcă să împiedice tinerii să se alăture unor grupuri precum Black Axe.

«Procesul de inițiere – totul se rezumă la crearea de rețele.» Dr. Stone spune că mulți Axemen se alătură doar în scopul de a crea rețele. Nigeria are a doua cea mai mare rată a șomajului din lume, iar în acest mediu dificil, el spune că aderarea la Black Axe poate oferi protecție și relații pentru afaceri. El susține că nu toți membrii sunt infractori.

«Avem membri în armata nigeriană, în marina militară, în forțele aeriene. Îi avem pe cei din mediul academic. Avem preoți, pastori», a spus el. Acest sprijin reciproc a fost esențial pentru scopul inițial al Black Axe. Grupul a luat naștere dintr-o frăție studențească numită Neo Black Movement of Africa (NBM).

De la lupta antiapartheid la asasinate în stil mafiot

Aceasta s-a format la Universitatea din Benin în anii 1970. Simbolul NBM era un topor negru care rupea lanțuri, iar fondatorii săi au declarat că scopul lor era de a lupta împotriva opresiunii. NBM a fost inspirată de lupta antiapartheid din Africa de Sud, dar prin structura, secretul și angajamentul frățesc, a reflectat societăți precum francmasonii, care au fost prezente în Nigeria în perioada colonială.

NBM există și astăzi și este o societate înregistrată legal la Comisia nigeriană pentru afaceri corporative. Aceasta pretinde că are trei milioane de membri în întreaga lume și face publicitate în mod regulat activităților caritabile – donații către orfelinate, școli și poliție, atât în Nigeria, cât și în străinătate.

Organizează conferințe anuale de amploare, la unele dintre acestea participând politicieni și celebrități proeminente. Liderii NBM susțin că Black Axe este o grupare rebelă, separatistă. În mod public, ei se disociază cu fermitate de acest nume și sunt ferm convinși că NBM se opune oricărei activități criminale.

«NBM nu este Black Axe. NBM nu are nimic de-a face cu criminalitatea. NBM este o organizație care tinde să promoveze măreția în lume», declara Olorogun Ese Kakor, actualul președinte al organizației, într-un interviu acordat BBC în iulie 2021. Avocații NBM ne-au declarat că orice persoană din Black Axe despre care se va dovedi că este în NBM «va fi expulzată imediat» și că au toleranță zero față de infracțiuni. Forțele internaționale de aplicare a legii au o opinie diferită.

Concluzia FBI: NBM este «organizație criminală»

În declarațiile Departamentului de Justiție al SUA, în cursul urmăririi penale a membrilor Black Axe începând cu 2018, se spune că NBM este «organizație criminală» și «parte a Black Axe». Declarații similare au fost lansate de autoritățile din Canada, care au spus că NBM și Black Axe sunt «același lucru».

Documentele văzute de BBC par, de asemenea, să arate legături între unii membri Black Axe și corporația NBM. Multe dintre documente provin dintr-un cont de e-mail care a aparținut lui Augustus Bemigho-Eyeoyibo, președintele BNM între 2012 și 2016. Aceste fișiere sugerează că domnul Bemigho, un investitor și hotelier de succes în Nigeria, s-a implicat în fraude pe scară largă, derulate pe Internet.

BBC a verificat două cazuri majore din aceste date, în care Bemigho pare să fi fost implicat în escrocherii cu moșteniri ce vizau cetățeni britanici și americani. Victimele ne-au spus că au fost înșelate cu peste 3,3 milioane de dolari.

«L-am eliminat cu aproape 1M de dolari», se arată într-un un mesaj care se referea la o victimă. Mesajul a fost trimis domnului Bemigho de către un presupus conspirator. E-mailul conține numele complet, adresa de e-mail și numărul de telefon al victimei, precum și instrucțiuni privind modul în care să progreseze escrocheria.

Au planuri precise pentru orice tip de escrocherie

Documentele sugerează că domnul Bemigho a trimis formate de escrocherie unei rețele de colaboratori în cel puțin 50 de ocazii. Unul dintre mesaje, în care se discuta despre extinderea BNM, sugerează că a cerut membrilor să înființeze ONG-uri în întreaga lume pentru a «aduna milioane». Când le trimite mesaje membrilor NBM în e-mailuri, domnului Bemigho li se adresează cu «Aye Axemen». Într-un răspuns, care pare să fi fost trimis domnului Bemigho prin intermediul Facebook messenger, lui i se spune «seniorul național Black Axe».

În 2019, cumnata dlui Bemigho a fost acuzată de spălare de bani în valoare de 1 milion de lire sterline în Marea Britanie. Procuratura Coroanei, într-un comunicat de presă larg mediatizat, s-a referit la el ca fiind «liderul Toporului Negru» (n.r. – traducerea pentru Black Axe) la momentul respectiv. Când BBC a adus în discuție aceste dovezi cu cei din conducerea BNM, ei au declarat că vor investiga problema și că oricine încălcat codul de conduită va fi expulzat. Domnul Bemigho nu a răspuns la acuzații când a fost contactat de BBC.

Dr. Stone susține că Black Axe și NBM sunt aceeași organizație. El vorbește din experiență. El a fost membru al Black Axe, dar și președinte în cadrul NBM, în Benin City, locul de baștină al acestora. «Este unul și același lucru. Este doar un fel de formalitate pentru a acoperi infracțiunile. Este o monedă cu două fețe», a comentat el.

Potrivit celor dezvăluite de Tobias, NBM a avut un rol esențial în expansiunea ascunsă a celor de la Black Axe în toată lumea. «Neo Black Movement ca organizație este doar o șaradă, este o perdea de fum, este o față publică a organizației», spune el. El susține că «scopul final» al NBM este «de a submina opinia publică» – pentru a ascunde «ceea ce sunt cu adevărat, adică o mafie».

BA și NMB strâng adepți pe rețelele de socializare

Organizațiile care operează sub numele de NBM sunt înregistrate în toată lumea, inclusiv în Marea Britanie și Canada. Există cel puțin 50 de conturi de Facebook, Instagram și YouTube care folosesc o variantă a acestui nume, pe lângă canalele oficiale de socializare ale corporației. Unele conturi au mai mult de 100.000 de urmăritori.

Altele includ referințe implicite la Black Axe – emojiuri cu topoare, fotografii cu persoane care poartă topoare sau arme și, ocazional, sloganul «Aye Axemen!». NBM s-a impus cu succes ca un brand global, în mai multe țări. În Nigeria, susține dr. Stone, influența rețelei se extinde până în sfera politică.

«Există o mulțime de membri în Camera Adunării, chiar și în executiv», a spus el. «Asta este ceea ce reprezintă Black Axe.» Augustus Bemigho, fostul șef al NBM – descris în dosarele judiciare din Marea Britanie ca fiind fostul șef al Black Axe – a candidat pentru un post în Camera Reprezentanților din Nigeria în 2019, făcând campanie pentru Partidul Congresului Progresist (APC), aflat la guvernare.

Activistul Curtis Ogbebor susține că politica statului Edo este saturată de membri ai Black Axe. «Nigeria are această politică mafiotă. Politicienii noștri, guvernul de la toate nivelurile, încurajează tinerii noștri în cultism», a declarat el. Potențialii politicieni nigerieni, susține domnul Ogbebor, angajează membri ai Black Axe pentru a intimida rivalii, pentru a păzi urnele de vot și pentru a constrânge oamenii să voteze. Odată ajunși în funcție, spune el, aceștia îi răsplătesc apoi cu poziții în guvern.

«Îi înarmează, le dau bani în timpul alegerilor și le promit numiri politice», spune el. Două documente, care par să fi fost scurse din comunicațiile interne ale NBM, sugerează că 35 de milioane de naira (peste 64.000 de lire sterline) au fost direcționate către organizația din Benin City pentru a «proteja voturile» și a asigura sprijinul pentru alegerile pentru funcția de guvernator din 2012.

În schimbul sprijinului, în dosare se precizează că «80 de locuri [au fost] alocate NBM Benin Zone pentru angajare imediată de către guvernul statului». Se presupune că acești bani au fost distribuiți direct «prin intermediul șefului de cabinet de atunci, Hon. Sam Iredia» – care a murit.

Sărăcia îi convinge pe mulți nigerieni să devină membri ai Black Axe

În timpul interviurilor cu membri de rang înalt ai BNM din Lagos, reprezentantul lor legal a confirmat că «mai mulți politicieni» sunt membri. El a continuat să îl numească pe viceguvernatorul statului Edo, Philip Shaibu ca exemplu. «Există mulți oameni care sunt membri ai organizației noastre și nu avem nimic de ascuns în această privință», a declarat Aliu Hope, unul dintre avocații BNM.

Un fost membru al guvernului statului Edo, care a vorbit pentru prima dată cu presa internațională, a ieșit la înaintare pentru a denunța colaborarea statului Edo cu crima organizată. Tony Kabaka, un «cultist» mărturisit și membru al NBM, a lucrat mai mulți ani pentru guvernul din Benin, până în 2019.

În acest timp, prin intermediul companiei sale Akugbe Ventures, a angajat peste 7.000 de colectori de taxe, generând venituri de miliarde pentru stat. De când a părăsit politica, domnul Kabaka s-a confruntat cu încercări repetate de asasinat. Conacul său, o imensă clădire albă cu coloane romane, este plin de găuri de gloanțe.

«Dacă m-ați așezat jos și m-ați întreba: ”Puteți identifica Toporul Negru în guvern?” Îl voi identifica! Majoritatea politicienilor și aproape toți sunt implicați», a declarat acesta. Kabaka susține că i s-a cerut să mobilizeze grupurile de cult pentru a ajuta la câștigarea alegerilor. El neagă că ar fi fost vreodată implicat în acte de violență.

«Dacă guvernul vrea să candideze la alegeri, are nevoie de ei. Cultismul încă există pentru că guvernul este implicat, acesta este adevărul», a completat el. Am călătorit la Benin City în iulie 2021 pentru a-l intervieva pe viceguvernatorul Philip Shaibu, dar acesta nu s-a prezentat de două ori la interviu. Când am trimis guvernului statului Edo și domnului Shaibu acuzațiile noastre despre legăturile cu Black Axe, aceștia nu au răspuns.

Corupția și-a întins tentaculele în poliție și armată

Dr. Stone consideră că forțele de ordine și politicienii nigerieni sunt prea implicați în Black Axe pentru a-i combate eficient. Soluția la violență, spune el, se află în interiorul cultului însuși. El nu este singurul fost membru care consideră că grupul a devenit prea periculos. «Motivul pentru care unii dintre noi s-au alăturat NBM a fost acela de a se alătura luptei împotriva opresiunii. Dar acum, am fost etichetați ca fiind o organizație criminală cu dovezi peste tot», a scris un membru al unui forum secret care a fost dezvăluit pentru BBC.

Comunicările interne ale Black Axe sunt presărate cu plângeri similare din partea membrilor. «Nu am devenit un toporist pentru a lua vieți, am devenit un toporist în încercarea de a fraterniza», se arată în altă postare. «Vă rog, opriți aceste omoruri!» Liderii NBM spun că se angajează să se asigure că organizația rămâne fidelă principiilor sale fondatoare și promovează pacea. Actualul președinte al grupului, Olorogun Ese Kakor, a declarat pentru BBC că a fost ales pentru a elimina «infiltrații» criminali și că aceste persoane cauzează «atât de mult rău organizației».

În încercarea de a valorifica acest impuls pentru schimbare, dr. Stone a format ceea ce el numește Coaliția Curcubeu – un grup de susținere format din foști sectanți, cetățeni nigerieni influenți și profesori. Membrii încearcă să detensioneze tensiunile când bandele rivale se ciocnesc și încearcă să îndrepte Black Axe către un viitor mai pașnic.

«Rolul Rainbow în societate este de a reduce criminalitatea. Pentru a reduce rata mortalității în rândul tinerilor. Pentru a reduce rata văduvelor și a orfanilor», a precizat el. Cofondatorul Rainbow, Chukwuka Omessah, dorește ca membrii Black Axe să reflecteze asupra societății pe care o creează:

«Toată lumea are o conștiință», spune el. «Poți să o negi în fața camerei, să o negi în public, dar nu o poți nega în momentele tale de liniște – te va bântui.» Dr. Stone știe că împingerea Black Axe spre reformă este o afacere periculoasă. El știe că foștii săi camarazi ar putea veni după el într-o zi.

Este pregătit pentru ei dacă o vor face. Profesorul ține ascunsă în mașină o sabie lungă de un metru și jumătate și acasă are un pistol de vânătoare, pentru care deține autorizație. «Pentru pază și siguranță personală. Dacă ei vin după mine, nu pot să vin și eu după ei?»″, se arată în finalul anchetei realizate de BBC.