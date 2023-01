MAE intensifică negocierile pentru aderarea la Schengen: „Am început foarte activ demersurile procesul de aderare”

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a discutat cu omologii săi din Uniunea Europeană pentru susținerea aderării României la Spațiul Schengen. Potrivit spuselor sale, miniștrii europeni sunt în favoarea susținerii unui vot pozitiv, în favoarea țării noastre, chiar în acest an.

„Am început deja foarte activ demersurile pentru a susține procesul de aderare a României la spațiul Schengen. Astăzi tocmai am primit un mesaj foarte puternic de sprijin din partea omologului meu german, doamna ministru Baerbock, care ne asigură de continuarea foarte activă a demersurilor pe care Germania le face în sprijinul României și am stabilit cu domnia să avem și o discuție față în față, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe de luni. Ieri am primit o scrisoare de sprijin, iarăși, în termeni extrem de puternici, din partea omologului meu francez, doamna ministru Colonna, care ne asigură de sprijinul Franței pentru continuarea procesului de lărgire a spațiului Schengen cu România”, a declarat ministrul Bogdan Aurescu.

El a relatat despre discuțiile pe care le-a purtat cu omologii săi, de la începutul acestui an, pentru a obține susținerea în vederea unui vot pozitiv.

„Şi am avut o serie de discuții telefonice și de întâlniri în toată această perioadă, de la începutul anului. Amintesc că, săptămâna trecută, am discutat cu omologul meu suedez – Suedia asigurând Președinția Consiliului Uniunii Europene în acest moment – cu colegul meu spaniol, care va asigura Președinția Consiliului Uniunii în partea a doua a acestui an, cu colegul danez, care face parte dintr-un nou guvern și acest guvern, instalat în decembrie, are deja o poziție de susținere puternică a aderării României la spațiul Schengen, în continuarea susținerii anterioare, care s-a exprimat și pe 8 decembrie.

Am discutat, de asemenea, cu colegul meu portughez, cu colegul meu polonez, chiar astăzi, și am primit din nou această confirmare de sprijin puternic pentru aderarea României. Am discutat, de asemenea, cu ministrul pentru afaceri europene al Finlandei în cursul zilei de luni, iar aceste demersuri vor continua și în perioada următoare”, a mai spus Bogdan Aurescu, șeful MAE.

Negocieri pe tema aderării la Schengen

Ministrul de Externe a vorbit despre întâlnirile la care va participa în cadrul Formului de la Davos, dar și cu prilejul Consiliului Afaceri Externe.

„Vor fi întâlniri şi în marja Forumului de la Davos, la care voi participa începând de mâine. Vor fi întâlniri și în marja Consiliului Afaceri Externe de luni care, chiar dacă nu are pe agendă spațiul Schengen și lărgirea acestuia, pentru că nu ține de competențele Consiliului Afaceri Externe, totuși este o bună ocazie pentru a discuta cu colegii mei despre eforturile pe care le facem şi despre sprijinul pe care aceștia îl acordă pentru aderarea României. Vreau să vă spun că se conturează deja o reconfirmare a sprijinului statelor membre pentru aderarea României”, a mai spus Bogdan Aurescu.

Bogdan Aurescu, discuții cu omologii săi din Olanda și Austria

În acest context, Bogdan Aurescu a anunțat că va avea discuții cu ministrul olandez de Externe, dar și cu cel din Austria.

„Și cu colegul meu olandez voi avea o discuție în perioada următoare, poate chiar în marja reuniunii Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles, de luni. De altfel, Olanda a susținut România – după cum știți, votul care a fost acordat pe 8 decembrie nu a fost împotriva României, așa cum a explicat foarte clar reprezentantul Olandei la acea reuniune. Dar sigur că vom continua discuțiile și cu Olanda, pentru că este un partener foarte important, și, de asemenea, vom continua discuțiile și cu Austria.

upă cum știți, eu am avut deja o discuție telefonică chiar pe 9 decembrie, cu colegul meu, ministrul de externe Schallenberg, apoi, pe 12 decembrie, am avut deja o discuție față în față, tot în marja unui Consiliu Afaceri Externe de la Bruxelles, iar aceste eforturi vor continua și în perioada următoare”, a mai spus Bogdan Aurescu.

Situația din Ucraina, comentată de Bogdan Aurescu

Totodată, ministrul Bogdan Aurescu a vorbit despre prăbușirea elicopterului din Ucraina și despre moartea ministrului de interne de la Kiev. El a comentat și situația de pe front și a dat asigurări că România va susține în continuare Ucraina în războiul de apărare pe care îl poartă împotriva Rusiei

„Este într-adevăr o tragedie extraordinară. Am exprimat deja, în numele Ministerului Afacerilor Externe, condoleanțele noastre pentru această pierdere teribilă suferită de Ucraina. De asemenea, Prim-ministrul a exprimat, către omologul său ucrainean, condoleanțele României în numele Guvernului. Este, într-adevăr, o tragedie și, indiferent care vor fi rezultatele anchetei pentru a stabili exact care au fost circumstanțele în care s-a produs această tragedie, este clar că vorbim tot despre victime ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Din acest punct de vedere, pot să vă asigur că sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene, sprijinul României, sprijinul statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice va continua, în așa fel încât Ucraina să poată să câștige acest război”, a mai spus Bogdan Aurescu.

Precizări despre avioanele de supraveghere NATO

Tot în acest context, Bogdan Aurescu a făcut o serie de precizări cu privire la venirea avioanelor de supraveghere aeriană NATO în țara noastră. Acestea vor supraveghea spațiul aerian și maritim din Marea Neagră și vor culege informații de pe teatrele de luptă. El a subliniat, însă, că acest lucru nu presupune o escaladare a conflictului de la granița României, din Ucraina.

„Aceste măsuri de supraveghere extinsă a spațiului aerian și a spațiului maritim din Marea Neagră reprezintă măsuri pe care Alianța Nord-Atlantică le-a luat deja, încă de la începutul războiului. Faptul că avem pe teritoriul României o serie de avioane de acest gen, care operează și culeg informații cu privire la situația de pe frontul din Ucraina, reprezintă de fapt o măsură prin care Alianța Nord-Atlantică se informează la zi, în timp real, cu privire la evoluția ostilităților.

Nu înseamnă că există neapărat evoluții care să ne îngrijoreze, dar este foarte bine că Alianța Nord-Atlantică își sporește capacitățile de culegere de informații, pentru că asta ajută la realizarea evaluărilor de specialitate în cadrul NATO”, a precizat Bogdan Aurescu, conform Digi 24.