Mădălin Ionescu revine la Antena. Fusese dat afară în urmă cu câțiva ani

București. Mădălin Ionescu, fostul prezentator de la Metropola (post care aparţine de Consiliul Local Voluntari) revine în televiziunea la care s-a făcut cunoscut. El va prezenta o emisiune pe Antena Stars. Este vorba „Viaţa fără filtru”, un proiect care va aborda o serie largă de subiecte, inclusiv interviuri speciale, evenimente sportive, ştiri mondene, evenimente culturale şi investigaţii.

Mădălin Ionescu fusese dat afară de la Antena 1

Soțul Cristinei Șișcanu a prezentat ani întregi WowBiz, alături de Andreea Mantea şi Adelina Pestriţu (care a înlocuit-o pe Mantea într-o perioadă). El a moderat, tot la Kanal D, emisiunea Drept la ţintă, la bătaie cu Acces Direct. Înainte de Kanal D, acesta a lucrat la Acces Direct, la Antena 1, până în 2010, când a fost înlocuit de conducerea postului cu Simona Gherghe.

Va prezenta un show inedit

Mădălin Ionescu a lucrat și la Naţional TV, unde prezenta talk-showul de seară Miezul Problemei. Prezentatorul a declarat că va prezenta o emisiune la Antena Stars pentru că așa s-au aliniat planetele. El a spus că va modera un show zilnic, de luni până vineri, un , un perimetru al contrastelor, al portretelor excepţionale şi al istoriilor senzaţionale. Acesta a mai zis că s-a înțeles foarte bine cu echipa de conducere și că nu a putut să o refuze.

Mădălin Ionescu, despre întoarcere la Antena

Soțul Cristinei Șișcanu a mai spus că se întoarce în trustul în care s-a bucurat de un succes formidabil și că speră să nu îi dezamăgească pe telespectatori.

„După ce am fost contactat de echipa de conducere de aici, am constatat că avem o chimie reală, puternică şi viziuni foarte apropiate despre televiune Voi prezenta aici un show zilnic, de luni până vineri, un , un perimetru al contrastelor, al portretelor excepţionale şi al istoriilor senzaţionale.Mă întorc astfel în trustul în care am cunoscut un succes fulminant în urmă cu 15 ani cu emisiunea „Acces Direct”, hotărât să reiau seria succeselor cu o producţie care sper să devină rapid noua favorită a publicului.”