Summit-ul ONU de la New York dedicat schimbării climatice a avut un epilog neașteptat: marionetele au scăpat din sforile care le manipulau și au început să acționeze după cum le-au tăiat căpșoarele de lemn. Ba chiar s-au apucat să își atace păpușarii.

Până la un anumit moment, Greta Thunberg și-a jucat corespunzător rolul de Furie a Încălzismului: rumenă în obrăjori, cu codița zvârcolindu-i-se nervoasă pe umăru-i firav, ea s-a burzuluit la câțiva lideri globali ușor jenați de penibilul situației, cărora le-a strigat de câteva ori: „Cum îndrăzniți?”. Minunat spectacol! A vuit presa! Cu musca pe căciulă, numiții lideri și-au făcut autocritica și și-au luat angajamentul să facă totul. Neo-Marxismul înregistra o nouă victorie.

Apoi, totul a luat-o razna: Greta Bioenergeta, împreună cu alți cincisprezece juni cu vârste cuprinse între 8 (!) și 17 ani din douăsprezece țări, au depus la ONU o plângere împotriva Franței, Germaniei, Braziliei, Argentinei și Turciei. Liderii acestor țări sunt acuzați că prin lipsa lor de acțiune în lupta împotriva încălzirii globale violează Convenția Internațională pentru Drepturile Copilului. CIDC, adoptată acum 30 de ani în Adunarea Generală a ONU din 20 noiembrie 1989, a fost ratificată de 197 de țări.

Plângerea a fost depusă în conformitate cu un „protocol opțional” al Convenției, semnat în 2011 și intrat în vigoare în aprilie 2014, care le permite copiilor să depună plângeri la Comitetul pentru Drepturile Copilului de la ONU în cazul în care consideră că drepturile le sunt încălcate. Comitetul are dreptul să ancheteze acuzațiile și apoi să facă recomandări statelor vizate. Recomandările sunt facultative, iar respectivul protocol a fost semnat de numai 60 de state, dintre care doar 44 l-au ratificat. Deci pângerile pot viza doar aceste 44 de țări.

Emmanuel Macron are toate motivele să se inflameze mai rău ca pădurile Amazoniei. I se face o nedreptate strigătoare la cer: conform Anuarului de Performanță în domeniul Mediului, Franța se află pe locul 2 în lume, după Elveția. Cât de Verde să fii? Dar mai ales îl doare lipsa de recunoștință a Mucoasei Climatice pe care a primit-o cu onorurile unui șef de stat la Elysée, ba a dus-o și în Parlamentul francez să-și facă numărul.

Macron a luat-o pe Greta sub aripa sa, și-a făcut-o pupilă. A folosit discursurile și agitația propagandistică a micuței cu sindromul Asperger pentru a se cățăra în fruntea Mișcării pentru Salvarea Planetei (și implicit a UE). A făcut din Acordurile de la Paris din 2017 fetișul său, așa cum Obama și-a idolatrizat Acordul Nuclear cu Iranul din 2015 (ale cărui efecte catastrofale le resimțim azi). A încercat să inoculeze cu Morbul Climatic și summit-ul G7.

Și acum nefericita asta să-l pună pe picior de egalitate cu mârlanul de Bolsonaro? Iar blestematul de Trump să scape basma curată? Dar China, țara care produce peste 50% din emisiile de gaze ale planetei?

Chiar dacă pubera suedeză va fi capturată grabnic și readusă la starea inițială de marionetă, lovitura suferită de Încălzism este cumplită. Este posibil ca această Religie a stângismului mondial să fi fost compromisă definitiv.

Marile întrebări vor fi puse din nou: de pildă, de ce în anii 1970, aceleași publicații care acum vestesc Apocalipsa Încălzirii Globale, atunci anunțau o nouă glaciațiune?

Iată ce scria în aprilie 1975 revista Newsweek sub titlul „Lumea în curs de răcire”:

„În timp ce trei sferturi de secol am avut parte de condițiile extraordinare ale unui climat temperat, realitatea gravă de astăzi pare să indice că ne îndreptăm spre o răcire generalizată (…) Dacă clima se va schimba pe cât de durabil prevăd cei mai pesimiști savanți, consecințele – în perspectiva foametei – vor fi catastrofale.”

Și Newsweek invoca propunerea de a acoperi calotele de gheață de la poli cu pânză neagră pentru a le topi (sic!).

Cu trei ani înainte, revista Time își alarma și ea cititorii cu privire la glaciațiunea care urmează. Iar în 1977, aceeași foarte serioasă publicație apărea pe copertă cu fotografia unui bărbat înfofolit și cu promoroacă pe față, alături de titlul de-o șchioapă: „Marele Îngheț”.

În același an, un grup de oameni de știință grupați sub titulatura „Impact Team” publica o carte care a stârnit o vâlvă uriașă: „The Weather Conspiracy. The Coming of the New Ice Age” („Conspirația climatică. Venirea unei noi ere glaciare”).

În 1978, Los Angeles Times publica un articol în care vestea încălzirea catastrofală a vremii în următorii 30 de ani. Etc. Etc.

Și atunci, ca și acum, toate aceste articole alarmiste invocau date (cum altfel?) „științifice”. Dacă oamenii de știință s-au înșelat atunci, nu s-ar putea înșela și acum? Sau dacă „Știința” a fost manipulată atunci (pentru interese oculte), nu ar putea fi și acum? Și care sunt aceste interese oculte, care promovează mersul pe trotinete electrice, deși s-a dovedit că acesta este mai poluant decât transportul în comun (conform unui studiu al Universității din Carolina de Nord)?

O altă întrebare incomodă care riscă să fie pusă pe masă este:

La ce sacrificii trebuie supuse populațiile pentru a se aplica măsurile cerute de Salvatorii Planetei?

Germania, aflată pe locul 13 în clasamentul Yale, a ajuns în pragul recesiunii, din cauza renunțării prea brutale la energia fosilă și nucleară (deși cea din urmă nu poluează!), sau la reorientarea forțată a industriei de automobile către modele electrice sau hibrid, care deocamdată au cerere mică și costuri uriașe?

În Franța, nivelul de trai s-a prăbușit în ultimii ani și din cauza „înverzirii” galopante a economiei, una din cauzele devastatoarelor proteste ale „Vestelor Galbene”. Țara a ajuns pe locul 2 în lume, dar francezii trăiesc mai prost.

Marea Britanie a fost în august scena unui eveniment cum nu mai vezi decât în Venezuela comunistă a lui Maduro: o pană de curent de pe urma căreia au suferit peste un milion de oameni! Cauza: intermitența inerentă a producției de energie verde. O pauză de vânt și soare a lăsat în beznă a cincea putere economică din lume!

Toate aceste nenorociri se petrec din cauză că Stânga impune ecologizarea economică forțată violând legile capitalismului. În primul rând principiul pieței libere.

Norocul omenirii este că liderii Stângii au bunul obicei de a se devora unii pe alții. Și întotdeauna dinspre Centru către Extremă.

Emmanuel Macron a creat un mic monstru care i-a scăpat pentru o clipă de sub control. Ca francez, el știe că trebuie să se teamă. Revoluția de la sfârșitul secolului XVIII i-a lichidat mai întâi pe „moderați”.

„Cu 12 luni în urmă am propus să fie creat acest tribunal revoluționar”, a spus Danton în momentul condamnării. „Acum, îmi cer iertare pentru asta de la Dumnezeu și de la oameni. Dar Robespierre va urma după mine.”

Prorocia s-a împlinit: acuzatorul său a fost ghilotinat după numai trei luni.

