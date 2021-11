„Mă voi mărita imediat”. Anamaria Prodan renunță la tot: Își ia copiii din România și pleacă

Nimeni nu se aștepta la asta. Anamaria Prodan își ia copiii și pleacă din România definitiv. Anunțul survine în contextul în care impresara dă divorț de Laurențiu Reghecampf. Vestea a fost confirmată oficial chiar de antrenorul de fotbal în urmă cu mai multe săptămâni

Anamaria Prodan pleacă definitiv din România

Impresara deține în Dubai mai multe locuințe de lux. O parte dintre acestea au fost deja vândute, însă nu este cazul vilei în care a locuit, recent, cu Laurențiu Reghecampf. Astfel, Prodanca a anunțat că își va lua copiii și se va muta definitiv în Dubai, unde de altfel conduce mai multe afaceri.

Sexy impresara a dezvăluit că nu poate să renunțe la orașul milionarilor, motiv pentru care va face toate demersurile necesare pentru a pleca din România. A pus la cale inclusiv transferul băiatului său de la școala din Capitală pe care o frecventează la o instituție de învățământ din Dubai.

Când se mută impresara în Dubai

Anamaria Prodan se va muta din România la iarnă, mai exact în luna ianuarie 2022, potrivit fanatik.ro. De altfel, nu este prima dată când impresara vorbește despre un nou mariaj. Aflată într-o emisiune de-a lui Cătălin Măruță, Prodanca a spus: „Laur este puțin gelos. Eu când o să am o relație cu cineva, nu o să fie cu un român”. „Cu cel din Dubai?”, a întrebat prezentatorul. „Vezi?!”, a reacționat Anamaria Prodan.

Cât despre tatuajele sale care fac referire la fostul soț și o eventuală împăcare, impresara a mărturisit: „Am numele lui scris pe mână, tatuajul pe spate. Așa o să rămână. Eu am spus că dacă aș putea să o iau de la capăt nu aș schimba nimic. Eu o să-mi refac viața, am nevoie să fiu ținută în brațe.

Cu Laur nu o să mă mai împac niciodată. Mi-a rănit copilul Laurențiu Reghecampf nu are ce împărți cu mine. Tot e moștenit de la mama. Nu avem nimic de împărțit. Mama mea a fost om de afaceri.

Anamaria Prodan este milionară și copiii sunt la fel. El a muncit enorm, dar pentru alții, nu pentru noi. Laurențiu nu are de luat jumătate din avere, trebuie să lase totul copiilor lui. Nu avem nimic împreună. Am trăit de acei bani. Nu am avut contract prenupțial.”