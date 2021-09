Luptătorul Andrei Cărăuș a câștigat 10.000 de euro cu un K.O. „Banii îi voi împărți între antrenor și familie”

Supranumit Young Killer, la numai 22 de ani, Andrei Carauș este revelația MMA-ului. Sportivul a reușit să câștige 3 lupta grele și să încheie seara cu un K.O. demn de Galele UFC, totul cu gândul la premiul fabulos oferit de organizatori : 10.000 de euro, probabil cel mai mare premiu pus la bătaie vreodată într-o gală de MMA desfășurată în România.

„Provin dintr-o familie cu 5 copii și de mic era pasionat de acest sport și am înțeles că acesta va fi viitorul meu. De când eram mici, fiind prea energic și bătăuș, părinții au decis să mă înscrie la școala de judo din satul natal. Un plus foarte mare era ca această școală de judă era gratis pentru copii mici, eu fiind dintr-o familie numeroasă. Chiar din primele antrenamente am înțeles că e ceea ce-mi place și ceea ce mă reprezintă și știam că o să am succes dacă voi munci mult”, povestea Andrei înainte de a intra în ring. De mic a fost învățat cu greutățile vieții și a făcut sacrificii pentru a putea avea astăzi o carieră sportivă. Tocmai de aceea știe că trebuie să fructifice fiecare victorie în parte.

„Tatăl meu a decedat când eu aveam 13 ani. Toată responsabilitatea pentru familie a picat pe mine și fratele meu mai mare, însă niciodată nu am avut gânduri să mă las. Primul meu antrenor vedea un potențial foarte mare în mine și de aceea participam la multe și diferite competiții. Tot el m-a ajutat foarte mult financiar. Nicolae Garbuz, cu el m-am antrenat mai bine de 10 ani.La 17 ani am întâlnit-o pe iubita mea, Pavliuc Cristina, și odată cu atingerea majortatului, am plecat amândoi la muncă peste hotare, pe timp de vară, că în restul anului eram amândoi la studii. Eu și la antrenamente. Am lucrat împreună câteva veri la rând. Economiseam banii ca să ne ajungă de lucrurile necesare și mie de tot ce aveam nevoie pentru sală”, a mai spus tânărul.

Atât de mult și-a dorit victoria încât 3 luni s-a antrenat încontinuu, nu a știut nimic altceva și nu a văzut nimic altceva. „M-am antrenat 3 luni, zilnic, dimineața și seara, sâmbătă și duminică. A meritat. Știam că austriacul este bun (nr. Bogdan Grad), îl simțeam, îi simțeam energia. Asta s-a văzut în a-3a rundă disputată cu el, când am primit un picior…bun. Dar m-am restabilit”, a declarat Andrei imediat după gala, fiind în continuare în stare de șoc. „Sunt foarte mulți bani! Până acum, cele mai mari sume încasate de mine au fost de 300, 500 de euro. În primul rând, o parte din bani se vor duce spre antrenor, el m-a ajutat, a fost lângă mine la bine și la greu. 10-15 procente vor pleca sigur spre el. Le merită și îi mulțumesc. Apoi, voi aloca o parte din bani familiei, pentru mine este pe primul plan”. Andrei nu va împărți toți banii, fiind conștient de faptul că are nevoie în continuare să investească în cariera lui sportivă.

„O să investesc și în mine. Aș merge într-un camp serios, de exemplu în Thailanda. Vreau să fiu mai bun, să vin și în martie, la o a doua ediție Blood Fight League. Este cel mai mare premiu în bani pe care l-am câștigat în toată cariera mea. Personal, eu nu am multă practică pe MMA PRO, am experiență foarte bună la amatori. Am venit flămând, flămând cu totul, să mușc din ei (râde)”, a declarat Andrei Carauș.

Tânărul luptător nu doar că a făcut un meci pe cinste, dar a atras atenția organizatorilor. Unul dintre oamenii care au văzut în el potențial se numără și Alin Chirilă, dețintător a două titluri MMA, dar și unul dintre organizatorii Galei Blood Fight. „La Gala MMA meciurile au fost, puțin spus spectaculoase, au fost WOW. Cel mai tare meci al serii a fost cel al lui Andrei Carauș și Bogdan Grad. A fost de TOP, mi-au spus-o și cei de la UFC : Brad Pickett și Luke Barnatt. Brad Pickett a zis că de mulți ani nu a mai văzut un meci atât de spectaculos. Cuvintele lor mi-au dat și mai multă încredere în mine și în Gala aceasta. Ne bucurăm că această Gală a putut avea loc, într-un final. Miercuri s-a anunțat de la Guvern că orașul Timișoara este în zonă roșie și de vineri vom avea primele restricții, din cauza pandemiei, cu închiderea totală de la ora 20:00, iar lumea s-a speriat, probabil, iar noi nu mai știam dacă Gala urma să mai aibă loc și în ce condiții. Ulterior, ne-am bucurat când a venit reglementarea de la Guvern, în care se spunea că se renunță la carantina de weekend. După o săptămână de relaxare, începem să lucrăm la organizarea celei de-a doua ediții Blood Fight League. Promitem meciuri spectaculoase și sportivi valoroși”, spune Alin Chirilă, campion european MMA PRO și deținător a două titluri MMA, dar și unul dintre organizatorii Galei.