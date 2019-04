Cel mai bun mijloc de luptă împotriva comunismului rămîne dezvoltarea capitalismului românesc. România lui Cristoiu

Doi parlamentari USR, al căror nume îmi scapă, dat fiind că au fost aduși de pe stradă în politică, au depus la Camera Deputaților un proiect de lege prin care se interzic organizațiile și propaganda comuniste. Pe site-ul partidului care a încheiat o alianță cu un singur om – Dacian Cioloș – inițiativa e astfel prezentată:





„Propunerea legislativă urmărește interzicerea constituirii organizațiilor cu caracter comunist, promovarea în public a doctrinei comuniste, negarea crimelor comunismului ori a efectelor acestuia, dar și răspîndirea simbolurilor comuniste, cu excepția activităților desfășurate în interesul artei, științei, cercetării sau dezbaterii unei chestiuni de interes public”.

Legea, pe care inițiatorii au clocit-o, prevede pedepse cu închisoarea mai mari decît cele de viol sau tîlhărie, pentru fapte precum folosirea cuvîntului comunist în public altfel decît urmate de înjurături de mamă față de Marx sau ținerea pe masă, drept bibelou, a unei căni de apă cu portretul lui Lenin. Inițiatorii ne spun că „acest proiect ar fi o garanție pentru români că reinstaurarea regimului totalitar comunist nu se va mai întîmpla”.

Restaurarea comunismului e un pericol major pentru România și pentru omenire, deoarece „România nu a trecut printr-o demonizare reală pentru că am fost conduși de comuniști și de urmașii lor. Pentru ca fii și fiicele noastre să nu pățească ce au pățit bunicii noștri, trebuie să decomunizăm spațiul public”. După acest anunț, Bogdan Iacob mi-a trimis următorul SMS:

Vă văd eu dacă mai aveți curaj să vă dați comunist!

Tînărul confrate făcea referire la obiceiul meu din ultimii ani de a declara în intervenții publice că sînt comunist, ultimul comunist din România, după ce pînă și Ion Iliescu a renegat condiția de comunist.

Ca să fiu sincer, n-am fost comunist niciodată.

Comunist în adevăratul sens la cuvîntului, asemenea bolșevicilor care au răsturnat țarismul sau a ilegaliștilor din anii noștri interbelici.

În mai multe rînduri am susținut că generația noastră, a celor care am făcut facultatea după 1965 n-a fost comunistă în adevăratul sens al cuvîntului. A fost cel mult oportunistă, în sensul că am folosit carnetul de partid pentru a ne realiza în profesie. Ingineri, tehnicieni, ziariști, actori, ca să dau numai cîteva exemple, am respectat jocul de-a comuniștii pentru că altfel nu făceam nimic lume asta. Eu, de exemplu, așa cum am mai spus, am visat să fiu ziarist și, din cîte s-a văzut după 1989 și se vede și acum, m-am născut cu morbul ziaristicii. În România socialistă erau însă doar publicații ale partidului și organizațiilor afiliate. Dacă ar fi apărut și ziare independente, indiscutabil aș fi lucrat la ele și nu pentru că eram anticomunist, ci pentru că nu mi-a plăcut niciodată să lucrez în presa de partid sau în cea angajată. Din studierea presei interbelice știu însă că au fost și comuniști adevărați, cei care au crezut, cei care și-au riscat libertatea pentru asta. Noi însă tehnocrații regimului Ceaușescu n-am fost comuniști în adevăratul sens al cuvîntului. Nu cred c-am fost în stare să ne dăm viața sau măcar libertatea de dragul idealului comunist.

Mi-am zis în public ultimul comunist în semn de rebeliune față de atmosfera de anticomunism de după 1989 întreținută nu de credințele anticomuniste, ci de teama de a nu intra în conflict cu cei din jur. Dacă ideile comuniste ar deveni o realitate dominantă la un moment dat, fiți siguri că mă voi declara anticomunist. Năravul meu păgubitor de a fi Gică Contra!

Și din acest punct de vedere anunț de pe acum că dacă vine USR la putere, ca partid de guvernămînt, și trece legea prin Parlament, după care prin Poliție și Procuratură va purcede la vînarea celor care folosesc în public cuvîntul comunist, îl voi folosi cu orice risc.

