Fenomen astronomic! Luna Albastră se va vedea pe cer în seara aceasta

Luna plină din această seară va fi specială. Pasionații de astrologie trebuie să stea cu ochii pe cer în noaptea asta pentru a vedea Luna Albastră! Fenomenul astronomic inedit va ţine până pe data de 19 mai 2019.





Expresia de “Lună Albastră” a fost folosită, iniţial pentru a defini a treia Lună Plină dintr-un sezon astronomic (care reprezintă trei luni dintr-un an cu patru anotimpuri), cu patru faze de Lună Plină. Practic a rezultat dintr-o eroare apărută în paginile publicaţiei Sky and Telescope din 1946. Expresia a făcut apoi ocolul lumii, câştigând o veritabilă fascinaţie în rândul publicului. În Statele Unite expresia "Once in a blue Moon" descrie un fenomen extrem de rar.

Aşadar, la fiecare doi sau trei ani avem 13 luni pline în fiecare an. Astfel, putem avea patru luni pline în timpul unui sezon dat sau două luni pline în timpul unei luni". Aceasta este ultima Lună Albastră sezonieră până în august 2021.

Foarte rar, ambele tipuri de Lună Albastră apar într-un an; acest lucru se va întâmpla în 2048, inclusiv o lună albastră lunară în ianuarie și o lună sezonieră în luna august. Uneori, luna poate părea albastră, dar în anumite condiții ale cerului, notează CNN.

Deci, în această sâmbătă noaptea, vă puteţi bucura de vederea frumoasei noastre luni. Și pentru a vedea o lună plină spectaculoasă deasupra orizontului, vizionați fluxul live furnizat de proiectul Telescopic virtual.

