Lumea muzicii este în doliu. S-a stins din viață o legendă. Fanii sunt în lacrimi

Doliu în lumea muzicii. Bill Withers, cântărețul devenit celebru pentru piese precum: Ain't No Sunshine, Just the Two of Us sau Use Me a murit la vârsta de 81 de ani, ca urmare a unei boli cardiovasculare, informează BBC.