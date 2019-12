Rusia dezvoltă arme atomice pe care Statele Unite încă nu le posedă, a spus oficialul militar rus, citat de agenția TASS, preluată de The Moscow Times.

„Rusia continuă să dezvolte arme nucleare pe care Statele Unite nu le posedă”, a declarat locțiitorul Centrului de Comandă Strategică al Statelor Unite, viceamiralul Dave Kriete, potrivit unei știri în limba rusă, transmisă de agenția TASS de la Washington.

Kriete le-a spus reporterilor că SUA a testat arme care au fost interzise până acum prin tratatul bilateral din care partea americană s-a retras în acest an. Kremlinul s-a declarat alarmat de aceste teste americane cu rachete lansate de la sol. about the U.S. test of a ground-launched ballistic missile Thursday.

„Obiectivul nostru nu este să ne angajăm într-o cursă a înarmării cu Rusia, ci doar să avem un program bun de descurajare”, a mai spus viceamiralul Dave Kriete.

Testul american de joi este al doilea astfel de exercițiu desfășurat din august încoace, de când SUA s-au retras din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), care interzicea acest tip de arme. Casa Albă a luat această decizie după ce a acuzat Kremlinul că a violat tratatul INF, acuzație respinsă de Moscova.

Kremlinul a criticat vineri testul desfășurat în Statele Unite, acuzând Washingtonul de pregătiri pentru violarea anticipată a tratatului INF.

Președintele Donald Trump a declarat, în vară, că SUA posedă tehnologie mult mai avansată decât cele mai performante arme nucleare ale Moscovei, cu referire directă la racheta de croazieră cu combustibil nuclear care a explodat în nordul Rusiei pe 8 august.

Atunci, una dintre super-armele cu care se lăuda Vladimir Putin, racheta de croazieră cu propulsie nucleară, botezată „Burevestnik” (Pasărea Furtunii), a explodat la teste, ucigând mai mulți specialiști și oameni de știință și provocând o criză nucleară fără precedent de la Cernibîl încoace.

