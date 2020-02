O femeie din Italia a dezvăluit că le-a văut pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu pe Insula Elba din Italia. Românca lucrează în „Cizmă” și a dat detalii într-un interviu acordat pentru România TV:

Rocco (investigatroul România TV): Ce s-a întâmplat?

– Vă spun ce s-a întâmplat…Eu sunt aici de mulți ani, stau cu un domn de aici de 10 ani, am doi băieți și lucrez. Lucrez dimineața la făcut curățenie în conac, chiar la primăria Marina de Campo, insula de Elba. Și am urmărit și eu cazul, ca toți românii. Îmi spuneau băieții „săracele fetele”..La sfârșitul lui august am început și eu să mă uit cât puteam și cât aveam timp. Eu la doamna aceea mă duc de la 9 la 12 și seara mă duc să o duc în pat și să fac tot ce mai trebuie făcut.

Rocco – Sunteți badantă.

– În prima săptămână din septembrie au ajuns 8 fete să intre într-un apartament vecin. Vă dau numărul de la casă, de la apartament, de la stradă, tot. Am văzut că au venit 8 fete. Și am spus cu doamna, „vai de mine, să vezi că ne saltă casa în aer”. Că fetele când vin, se distrează. Când am ieșit la 12 doamna cu curățenia nu terminase și am întrebat-o „Fetele or să vină aici?” „Da,da” „Vai de mine, or să ne scoată pe noi”.

Tineretul e tineret și vin în vacanță. Am plecat și le-am văzut pe fete pe bănci, dar nu mi-a sărit nimic în ochi. Asta era sâmbătă…Trece duminică, luni, marți. Nu se auzea nici muscă, nici țânțar, nici nimic. Nimic, nimic, ca și cum n-ar fi fost nimeni. Dimineața am văzut două fete cu sacoșe intrând, veneau de la cumpărături. Mi s-a părut straniu, că nu există să fie așa liniștite. Și-am întrebat-o pe doamnă, pe fratele ei…”Am văzut că au venit niște fete, voi auziți ceva, gălăgie?” „Nimic…Nu, zice, că așa-s de educate că nici nu se aude când intră sau când ies”.

Ceva nu mi-a fost clar, era ceva ce n-am mai văzut eu pe Elba de 15 ani de când sunt aici. Am început să mă uit, să le văd și eu, să văd despre ce e vorba. Vineri seara când mă duc la seniora ca să o…să o duc în pat, cineva mă aștepta pe hol. Era o doamnă creață, cu un domn și cu o doamnă mai în vârstă.

Le-am dat bună seara și le-am zis „În apartamentul ăsta sunt 8 fete, vreau să le văd și eu că n-am mai văzut de când sunt aici fete așa liniștite”. „Ce fete? Ce fete? Așteptam să îmi spuneți de unde se aprinde becul, că am sunat și la ușă la dumneavoastră” „Cum de unde se aprinde becul pe hol? De la fiecare din casă”.

Am văzut că doamna mai în vârstă și domnul ieșea, doamna rămânea și era …vorbea cu cineva din casă. Doamna a stat o săptămână, a plecat cu familia…nu am spus la nimeni nimic.

Era 30 septembrie. Era o petrecere in Marina de Campo … un concurs si se adunau toți la primărie în față după concurs. Eu tot în geam. Am văzut o fată blondă, albă la fata, semăna cu Luiza, dar foarte spălăcită.

ROCCO – Drogată?

-Nu știu…Eu nici nu fumez, nu îmi dau seama.

ROCCO – Speriată?

-Un pic sperioasă…Era cu geamul închis…până să deschid geamul am văzut ochii..ori verzi, ori albaștri, nu imi dau seama. Avea o frunte foarte lată, părul până pe la umeri și părul șaten cu șuvițe.

Duminică am avut de lucru, că am vrut să mă duc la carabinieri. Zic nu-i nimic, mă duc acasă și vorbesc cu băiatul meu. M-am dus acasă și am vorbit cu el, zice „Mamă, ești culmea, nu te băga în așa ceva, te uiți prea mult pe Youtube. Nu au cum să fie aici, cine să le aducă, Dincă? Îți dai seama cât costă un apartament pe insula de Elba?”. Lasă-te cu prostiile…Se face luni, mă duc la carabinieri. Când m-am dus luni dimineața la 9, uşile și ferestrele la fete erau deschise. Am încercat să le întreb cine sunt.

Rocco- Aveți adresa unde a locuit fata asta?

– Da…dacă lucrez aici..

Rocco – La care adresa a fost?

– Insula de Elba, Marina de Campo. Piața Dante Aligheri 132.

Rocco – Carabinierii de acolo știu ceva de asta?

– Nu, nu, nu am avut curajul să mă duc la carabinieri. Eu cred că aceea era Luiza. Soțul îmi spune mereu „Te culci cu Ciutacu în mână, te trezești dimineața cu Ciutacu”, că numai la asta ma uit. Posibil că e o părere de-a mea, dar vă mai spun ceva. Într-o zi de ianuarie, în piața din fața primăriei sunt mame cu copii și-am văzut și două fete. Una cu părul negru și una părea că e Alexandra. Cu părul tăiat până spre umeri, fără breton.

Cu ochelari negri, că era soare, și cu un paltonaș crem. Era 12 fără 10. Am așteptat să o iau pe doamna din baie…și să mă duc repede la ea să-i spun „Dacă ești fata lu Măcesanu, ridică-te și vino la mine”. Până am ajuns eu să cobor, au plecat fetele. Am întrebat alte doamne dacă au văzut fetele.”

