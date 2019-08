Redăm din discursul lui Ludovic Orban: „ Partidul Național Liberal este partenerul preşedintelui României, Klaus Iohannis, care este liderul politic cu cea mai mare cotă de încredere, cu cea mai mare susținere publică, omul cu cea mai bună imagine externă, candidatul nostru la funcția de președinte al României.

Avem datoria, pentru România, pentru români, să asigurăm victoria în alegerile prezidenţiale a preşedintelui României, Klaus Iohannis. Am câştigat o bătălie, trebuie să câştigăm războiul. Urmează trei rânduri de alegeri, la fel de importante: alegerile prezidentiale, alegerile locale şi alegerile parlamentare care vor da noul Guvern. Obiectivul pe care trebuie să-l avem este acela de a câştiga toate aceste alegeri la un scor care să ne permită, cu adevărat, să conducem România pe drumul pe care merită să o ducem, pe drumul democraţiei, al libertăţii, drumul respectului față de cetățean, drumul spre un statut de ţară europeană dezvoltată, care să fie apreciată şi respectată în concertul marilor naţiuni ale lumii.

Propunerea mea pentru funcția de prim-vicepreședinte PNL, propunere pe care am prezentat-o și în cadrul Biroului Executiv al Partidului Național Liberal, este în persoana lui Rareş Bogdan. Trebuie să recunosc că este o promovare la excepţional. Sunt mulţi colegi de-ai noştri, cu vechime în partid, cu ștate vechi, care au dus bătălii pentru partid și care ar fi putut candida pentru această funcţie. Am ales, totuși, să vă formulăm această propunere pentru că promovările excepţionale se fac după rezultate excepţionale. Și trebuie să recunoaştem, dragi colegi, faptul că Rareş Bogdan a plecat de la măsuţa lui unde făcea și desfăcea, unde cu curaj a arătat toate fărădelegile din România, a abandonat cariera jurnalistică de succes pe care a avut-o şi a venit alături de noi pentru ca candida la Parlamentul European. A fost o decizie extrem de importantă care a avut un rol foarte important în victoria Partidului Național Liberal. Dar nu numai pentru acest motiv am formulat această propunere ci şi pentru surpriza deosebită pe care am avut-o și pe care mi-a făcut-o Rareş Bogdan. Noi am mai adus în partid,din afara partidului, în prag de competiții electorale şi cei pe cere i-am adus, când îi căutam în campanie sau când îi căutai să le ceri să apere valorile partidului, să apere ființa Partidului National Liberal, îi găseai mai greu. Din prima zi, din momentul desemnării ca şi candidat în fruntea listei pentru Parlamentul European, Rareş Bogdan a fost timp de peste trei luni, zi şi noapte, umăr la umăr alături mine, alături de toţi colegii mei, alături de dumneavoastră în fiecare județ, în fiecare localitate în care a fost posibil și a pus umărul la această frumoasă victorie a Partidului Național Liberal. Din acest motiv, dragi colegi, îl propun, și vă cer să-l votați în funcția de prim-vicepreședintre al Partidului Național Liberal, pe colegul, prietenul, camaradul şi campionul nostru în lupta împotriva PSD și în victoria pe care am repurtat-o în alegerile pentru Parlamentul European, Rareş Bogdan.

Suntem în fața celei mai importante bătălii pentru România din cele patru bătălii care au început odată cu alegerile pentru Parlamentul European. Cu ocazia acestor alegeri, președintele României a declanșat un referendum împotriva celor care se află la guvernare din întâmplare și a reușit să cheme alături de președinte pe toți românii cinstiți, pe toți românii corecți, pe toți românii care vor să fie conduși de oameni serioși, profesioniști, cu experiență, de oameni care vor binele României, de oameni corecți, de oameni care au puterea de a duce România pe drumul cel bun.

Alegerile din 10 și 24 noiembrie, reprezintă , practic, un punct extrem de important în evoluția viitoare a României.

Președintele Klaus Iohannis are toate atuurile pentru a câștiga această bătălie, experiența necesară, statură politică, anvergura, respectul, credibilitatea, atât internă cât și internațională, de care se bucură. Ceea ce a demonstrat în ultimii ani de zile în care a fost nevoit să se confrunte cu un asalt al forțelor răului conduse de o coaliție de infractori, care au atacat sistematic democrația, drepturile și libertățile individuale , care au atacat fundamentele economiei de piață și care au încercat să confiște România în folosul lor personal. Președintele României a stat neclintit, a stat în fața acestui asalt și a reușit să le asigure acestor oameni, care și-au bătut joc de țară, o înfrângere colosală în cadrul referendumului, alături de cetățenii români.

Alegerea în funcția de președinte în 10 și 24 noiembrie a lui Klaus Iohannis, reprezintă temelia pe care putem construi trainic o Românie normală, o Românie în care fiecare dintre noi să vrem să trăim”, a declarat liderul liberal Ludovic Orban.

