Ludovic Orban, plângere penală împotriva celor care l-au agresat, iar un deputat PNL cere scoaterea AUR în afara legii

Reamintim că fostul premier Ludovic Orban a fost agresat și scuipat de manifestanți ai AUR când se deplasa către intrarea de la Parlament, unde au protestat câteva sute de oameni mobilizați de George Simion. În acest context, deputatul Ludovic Orban a anunţat, vineri, că va depune plângere penală împotriva celor care l-au agresat.

„Luni dimineaţa, voi depune plângere la poliţie contra celor care m-au agresat. Nu o fac din ranchiună personală. O fac pentru că violenţa nu poate fi tolerată în societate. Pentru că nu pot accepta ca, prin nepedepsirea celor care au fost violenţi, să fie încurajată proliferarea acestor comportamente antisociale. Orice om ar putea deveni victima unor astfel de agresiuni”, a anunţat Ludovic Orban

Ce căuta Ludovic Orban în mijlocul protestatarilor AUR?

Orban declara, miercuri, că nu i s-a permis accesul în Parlament pe la intrarea deputaţilor de către dispozitivul de jandarmi, în jurul clădirii fiind şi protestatari AUR. De asemenea, fostul premier contestă decizia de a închide porțile de acces în Camera Deputaților, spunând că atât el, cât și alți parlamentari au fost nevoiți să meargă pe jos prin mulțimea de protestatari, pentru a intra pe la Senat.

„Nu mi s-a permis accesul în Parlament ca deputat de dispozitivul de jandarmi, deşi am solicitat în mod expres acest lucru jandarmilor de la poartă, spunându-le că este normal şi firesc ca deputat ce sunt să mi se permită accesul, nu pe poarta cu maşini, ci pe poarta de intrare personal. Mi s-a interzis accesul. (…) Am fost obligat, ca să pot intra în Parlament, că trebuia să intru pe la Senat, să traversez Strada Izvor, să mă duc pe Bulevardul Libertăţii. Acolo erau patru grupuri de manifestanţi. În prima parte, până când jandarmii nu mi-au permis accesul, manifestanţii din faţa intrării, nimeni n-a avut nimic cu mine”, s-a plâns Ludovic Orban.

El arăta că a traversat Strada Izvor înconjurat „şi de nişte jandarmi”. „Şi nu doresc niciunui cetăţean să păţească din partea nimănui ceea ce am păţit. Am fost scuipat, am fost înjurat, am fost îmbrâncit în repetate rânduri, am fost lovit atât la vedere, cât şi lovit mişeleşte, cu coate şi cu picioare, ca să înţelegeţi că sunt nişte bătăuşi de profesie care sunt adunaţi acolo şi care nu s-au mişcat natural împotriva mea, ci au fost provocaţi, asmuţiţi să comită acte de violenţă împotriva mea. Cine erau acolo? AUR, marea majoritate a manifestanţilor sunt manifestanţi AUR care sunt instigaţi să aibă un asemenea comportament violent. N-au făcut-o de capul lor, au fost pur şi simplu instigaţi, au fost parlamentari AUR prezenţi acolo, au fost lideri AUR prezenţi acolo între manifestanţi”, a mai declarat Ludovic Orban.

Un deputat PNL cere Tribunalului București să declare AUR în afara legii

AUR poate fi scos în afara legii fie printr-o decizie de dizolvare luată de CCR, fie prin hotărâre a Tribunalului Municipiului București, declară la RFI deputatul PNL Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului pentru combaterea antisemitismului și a xenofobiei.

„În primul rând se poate face printr-o dizolvare printr-o decizie a CCR și aceasta poate fi realizată la sesizarea președinților celor două Camere sau a Guvernului. Din punctul acesta de vedere, criteriile pentru această decizie includ încălcarea principiilor statului de drept, a suveranității, a integrității sau a independenței României sau militarea împotriva pluralismului politic și în acest context, Parchetul General ar putea sesiza CCR pentru dizolvarea AUR.

Reamintesc aici, există mai multe dosare penale deschise în urma acțiunilor AUR, care au inclus de-a lungul timpului violențe la adresa demnitarilor români, fie în Parlamentul României, fie în alte instituții, au fost marșuri ale urii, proteste, descinderi în instituții românești, cum a fost de exemplu Primăria Timișoara, descinderi la domiciliile unor demnitari români. A doua posibilitate este aceea prin hotărâre a Tribunalului Municipiului București, adică instituția care acordă legitimitate și consfințește crearea unui partid politic.

Da, m-am decis să fac acest demers. Fac o acțiune în sensul legii, prin enumerarea și inventarierea de-a lungul timpului, începând cu 2020, a actelor anticonstituționale, antidemocratice și ilegale ale AUR și pentru a sesiza Tribunalul Municipiului București, în sensul declanșării acțiunii de scoatere în afara legii a AUR. Aici nu este o acțiune, cum să vă spun, care vizează eliminarea unui competitor politic”, a declarat Alexandru Muraru, potrivit Agerpres.