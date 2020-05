UPDATE: „A fost finalizată procedura stabilită în Legea 55 și am intrat pe deplin în starea de alertă maximă, așa cum am denumit-o în cadrul ședinței de Guvern.

Am extrem de multe observații legate de modul în care Parlamentul a tratat proiectul nostru de lege și prin modificările făcute ne-a restrâns cât de mult a putut posibilitățile de acțiune.

Parlamentul nu putea legal și constituțional să facă modificări unei hotărâri de Guvern. Este o imixtiune grosolană și o încălcare flagrantă a separării puterilor în stat.

Va fi obligatorie purtarea măștii în spațiile închise. Știu că ne poate deranja, dar această decizie pe care am luat-o, și aici avem acordul Parlamentului, este obligatorie. Și aici îi atenționez și pe liderii PSD că vor avea obligația de a o purta. Purtarea măștii ne ferește. Apoi toate celelalte reguli de distanță fizică sanitară. Luarea temperaturii este necesară pentru ca o persoană care are peste 37,3 să nu transmită virusul. Am văzut că foarte mulți oameni sunt deranjați că li se ia temperatura. Această măsură este o măsură necesară pentru a diminua riscul ca o persoană care o temperatură de peste 37,3 grade și care poate avea virusul respectiv să poată să transmită virusul către alte persoane. La intrarea în spațiile închise, acest triaj este necesar. Repet, pentru a-i proteja pe toți cei care se duc la serviciu, care intră în spațiile comerciale, care sunt într-o situație care, dacă sunt infectați, pot transmită virusul respectiv

Premierul a vorbit și despre decizia CNCD: „Am rămas stupefiat de decizia CNCD. O majoritate PSD-UDMR a luat o decizie care nu are nicio legătură cu legea și regimul discriminatoriu. Președintele României este victima unei decizii pur politice care arată clar că toate instituțiile cotropite de PSD iau decizii împotriva legii.

Președintele nu a fost sacnționat pentru discriminare, ci pentru că a demascat o politică constantă de complicitate care a făcut o serie de compromisuri pentru a atrage UDMR.

Condamn energic acest comportament neconstituțional, ilegal, ai unor reprezentanți PSD care calcă în picioare legea și au transformat o instituție care trebuie să apere cetățenii într-una la cheremul PSD”.

„Premierul Ludovic Orban va susține astăzi, începând cu ora 20.00, declarații de presă la Palatul Victoria. Declarațiile vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube, precum și prin sistemul unic de distribuție al Administrației Prezidențiale”, se arată într-un anunț al Guvernului.

Parlamentul a votat, miercuri, în ședință comună, hotărârea Guvernului privind încuviinţarea stării de alertă pentru 30 de zile pe întreg teritoriul ţării, cu 372 de voturi ”pentru” şi 37 ”împotrivă”.

Hotărârea de Guvern prin care se instituie starea de alertă, începând cu 18 mai, a fost publicată, luni, în Monitorul Oficial.

Știre în curs de actualizare.