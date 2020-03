Premierul interimar Ludovic Orban susține că o posibilă dată a alegerilor locale ar putea fi 28 iunie 2020 și că aceasta ar fi reieșit în urma consultările cu partidele. El a acuzat PSD pentru că a refuzat să se prezinte la discuțiile pe această temă.

„Cu celelalte formaţiuni politice, în urma analizei pe care am făcut-o, a rezultat ca cea mai probabilă dată data de 28 iunie. Faţă de discuţiile noastre anterioare care dădeau cea mai probabilă dată data de 14 iunie, am luat în calcul mai multe argumente, legate de derularea campaniei după creşterea temperaturilor, astfel încât, în funcţie de prognozele de evoluţie a epidemiei, să avem un impact minim asupra campaniei. De asemenea, am ţinut cont şi de examenul de capacitate, de examenul de Bacalaureat, care ar urma să se finalizeze până în data de 28”, a spus Ludovic Orban înainte de ședința de Guvern.

Data de 28 iunie a fost avansată și de Victor Ponta, liderul Pro România, Dan Barna, USR și Eugen Tomac, PMP. În schimb, Kelemen Hunor, liderul UDMR a propus ziua de 14 iunie, ca dată pentru organizarea alegerilor locale.

Te-ar putea interesa și: