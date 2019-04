Decizie cu dedicație de la DNA pentru Orban. Gestul scandalos al procurorilor. Breaking News

Cu toate că a fost achitat de un complet nelegal al ÎCCJ, format din cinci judecători, dosarul liderul PNL, Ludovic Orban, nu va fi rejudecat. Procurorii DNA nu au făcut contestație în anulare în cazul său, ceea ce înseamnă că sentința nu va fi anulată.





Procurorii DNA au comunicat că nu au făcut contestație în anulare în cazul achitării liderului PNL, Ludovic Orban. Ei aveau această posibilitate deoarece decizia definitivă a fost dată de către un complet de 5 judecători declarat nelegal de Curtea Constituțională a României (CCR), informează Bzi.ro.

Contestația în anulare este o cale extraordinară de atac în cazul deciziilor definitive. Aceasta poate fi promovată în termen de 30 de zile de la data comunicării motivării sentinței.

La Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), mai mulți inculpați, dar și procurorii au făcut contestații în anulare, având la bază decizia CCR prin care completurile de 5 judecători au fost declarate nelegale. Această decizie a CCR a fost dată pe data de 7 noiembrie 2018.

Motivarea a fost redactată pe data de 12 martie 2019 și a fost comunicată câteva zile mai târziu la DNA.

Până în prezent, procurorii DNA au făcut contestații în anulare în mai multe dosare soluționate definitiv de completurile de 5 judecători: Gala Bute-Elena Udrea, CET Govora - Dan Șova și în cazul fostului ministru al Energiei, Constantin Niță.

După momentul achitării sale definitive, Ludovic Orban a declarat:

„Ultimii ani au reprezentat o grea încercare pentru familia și prietenii mei, dar și pentru colegii de partid. În toată aceasta perioadă nu am făcut decât să-mi susțin în fața procurorilor, în fața instanței de fond și de apel, nevinovăția. Că nu am făcut nimic care să mă facă pasibil de a fi considerat vinovat de încălcarea legii.

Din momentul începerii urmăririi penale, m-am retras din toate funcțiile de conducere din partid, candidatura la PMB și de la alegerile parlamentare. Așa mi s-a părut normal pentru orice democrație în care există domnia legii. Am făcut asta pentru a fi judecat ca orice om normal. Nu am atacat DNA, nu am atacat sistemul de Justiție, nu m-ați văzut cu bodyguarzi la ÎCCJ, nu am generat proteste și nici campanii de presă împotriva puterii judecătorești și a parchetelor. Pot spune azi că mi s-a făcut dreptate. Încrederea mea în sistemul de justiție din România mi s-a făcut dreptate. Puterea judecătorească și sistemul de justiție din România au capacitatea de a face dreptate oricărui cetățean.

După doi ani de încercare grea, am ieșit întărit. Sunt și mai determinat să construiesc PNL ca o alternativă de care are nevoie România.”, a declarat Orban.

