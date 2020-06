Alături de premier a fost prezent şi ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

Despre când va fi dată în folosință această arteră a metroului bucureștean, Ludovic Orban a spus: „Tehnic se poate realiza într-o lună și jumătate, două. Important este ca metroul să fie funcțional pentru locuitorii din Drumul Taberei, pentru bucureșteni. Acest lucru se va face atunci când din punct de vedere tehnic nu va fi niciun fel de risc”, a spus Orban

„Dezvoltarea metroului a reprezentat și reprezintă o prioritate pentru mine. Cât am fost ministru, am reluat investiții la tronsonul 1 Mai -Laromet și am finalizat patru stații de metrou. Acest proiect al tronsonului de pe magistrala 5 Drumul Taberei este pornit încă din perioada respectivă.

Important este că astăzi această magistrală prinde contu. Investițiie au utilitate, e o lucrare complexă care conține elemente de noutate. Numărul de scări rulante e cu 50% mai mare decât cel din celelalte stații. Sistemele automatice sunt ultra moderne. Când va fi gata din punct de vedere tehnic, va fi pus în circulație”, a declarat Orban.

De asemenea, Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a afirmat că termenul de a da în folosință această linie de metrou nu poate fi respectat.

„Iată că suntem în iunie 2020 și, din păcate, termenul asumat, adică darea în folosință a magistralei M5 pe 30 iunie, nu poate fi respectat. Vreau să îmi cer scuze public în numele celor 17 miniștri care au condus Metrorex din 2011”, a afirmat Lucian Bode.

Reamintim că lucrările la această linie de metrou au început în urmă cu opt ani. Primele teste a u fost făcute, luni.

Construcția Magistralei 5 de metrou a avut o istorie tumultuoasă. Începute în forță în 2012, lucrările s-au oprit brusc un an mai târziu.

Panourile pe care scria „Peste trei ani aici va fi noua ta stație de metrou” au rămas fără obiect.

Pe data de 28 mai, conducerea Metrorex a promis că „până la sfârșitul verii”, M5 va fi gata.

Declarația a fost făcută atunci de Constantin Mustățea, director de investiții la Metrorex: ,,Lucrările sunt aproape de final, la partea de structură acestea sunt peste 99%, iar la finisaje și instalații 97%. Noi estimăm că probele dinamice vor începe luna viitoare”.

Linia M5 a Metroului din București este o magistrală care va deservi în principal locuitorii din cartierul Drumul Taberei.

Cele 12 stații de pe tronsonul Drumul Taberei – Universitate vor fi: Râul Doamnei, Brâncuși, Valea Ialomiței, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militară, Eroilor 2, Hașdeu, Cișmigiu, Universitate 2.