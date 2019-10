„Nu accept evaluarea. În ceea ce îl privește pe colegul meu, pe domnul deputat Ștefan, este un om care a pus pe picioare, de la firul ierbii, o afacere care a generat dezvoltare în comunitatea locală. Care, prin afacerea pe care a pus-o pe picioare, a generat locuri de muncă, a plătit taxe și impozite la bugetul de stat.

Iar în ceea ce privește povestea casei, vă spun eu cu subiect și predicat, care este povestea casei. Recepția lucrării și stabilirea valorii de impozitare trebuia să o facă primăria prin Direcția de Taxe și Impozite. Cu siguranță, acest caz m-a făcut să mă gândesc dacă nu cumva această situație există în Focșani în foarte multe cazuri, pentru că Direcția de Taxe și Impozite nu face evaluările proprietăților și nu are capacitatea de a stabili cuantumul real al taxelor și impozitelor. În ceea ce îl privește pe domnul deputat am stabilit foarte clar. În primul rând trebuie să rețineți! Domnul deputat Ștefan și-a plătit toate impozitele care i le-a solicitat Primăria Focșani. Domnul deputat Ștefan a spus foarte clar în momentul în care vine impunerea cu creșterea valorii și, evident, cu penalitățile și majorările aferente, care nu i se datorează neapărat domniei sale,(…) își va plăti toate datoriile pe care le are la bugetul local.”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă este mulțumit de prestația deputatului în comisia de specialitate, premierul desemnat a declarat:

„Trebuie să vă spun că în ceea ce privește pregătirea programului, în ceea ce privește toate ideile pe care le-a prezentat, în ceea ce privește capacitatea de a îndeplini obiectivele din programul de guvernare, am încredere deplină în domnia sa. Faptul că în mod evident a fost emoționat pentru că nu a participat niciodată la o astfel de execuție politică cum i-a pregătit majoritatea PSD, evident că într-o oarecare măsură i-a afectat”, a mai declarat Ludovic Orban.

