„Posibil, mi se pare o idee bună. A şi existat un amendament. Nu putem modifica noi legea, dacă data şi modul de organizare a alegerilor au fost stabilite prin lege. Pentru a se trece la două zile e necesară o modificare legislativă. În ce mă priveşte, sunt de acord cu două zile. De ce? Ca să putem să evităm aglomerările de la secţiile de votare . Putem organiza fluxurile de vot astfel încât să reducem la maximum riscul de transmitere a virusului”, a declarat premierul Orban, la Digi24.

Parlamentul a stabilit că dată alegerilor locale din acest an să fie 27 septembrie

PNL negociază în continuare cu USR-PLUS

„PNL nu va ataca USR în campanie”Potrivit acestuia, indiferent de decizia luată, PNL nu va ataca USR în campanie.

„Ne-am dori să ne înţelegem. Dar indiferent de ce formă de înţelegere va exista, din punctul nostru de vedere nu va exista niciun atac împotriva USR-PLUS în toată perioada campaniei. Iar dacă vom putea susţine un candidat care are şanse mai mari, că e din PNL, că e din USR-PLUS, până la urmă în direcţia aceea ne vom îndrepta. Pentru că obiectivul nostru este să eliberăm Bucureştiul de o guvernare catastrofală”, a afirmat Orban.

Orban a mai spus că au fost validaţi candidaţi comuni deja în Zalău şi Galaţi. Potrivit acestuia, mai sunt în analiză trei-patru municipii reşedinţă de judeţ.

„La Constanţa noi deja am luat decizia. Am făcut o cercetare sociologică foarte amplă. Avem un candidat, Virgil Chiţac, care a fost foarte aproape de câştigarea alegerilor data trecută. Iar care acum stă bine. Beneficiază de încredere şi are prima şansă să câştige”, a mai spus Orban, potrivit agerpres.ro.