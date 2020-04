Prima versiune a acordului dintre Patriarhul Daniel și Marcel Vela, cu privire la sărbătorile de Paști, a fost contestată de președintele țării, Klaus Iohannis. Ca urmare, acest acord a fost modificat. Ludovic Orban a afirmat, joi, la Digi 24, că nu știa în detaliu acordul încheiat de ministrul de Interne, Marcel Vela, împreună cu Preafericitul Daniel.

„Acea înţelegere, chiar dacă parţial avusesem discuţii cu domnul ministru Vela, nu cunoşteam în detaliu. Am urmărit reacţiile, îngrijorările, intervenţia preşedintelui a fost clară, fermă. În urma discuţilor pe care le-am purtat, acordul a fost modificat şi acum este în acord cu toate recomandările, iar riscurile de transmitere a virusului sunt aproape inexistente.

Nu am intrat într-o analiză în detaliu, am avut o discuţie. Acordul mi-a fost transmis după semnare. Important este să fii atent, să ai reacţie imediată. Numai cine nu munceste nu greseşte. Important e să ai reacţie şi să schimbi rapid şi s-a şi văzut reacţia imediată. Acordul a fost modificat şi aici am beneficiat de înţelegerea şi deschiderea Patriarhului Daniel”, a spus premierul Orban, conform sursei citate.