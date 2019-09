EVZ: – Ce stil abordezi în această perioadă?

Iulia Albu: – Eu nu am neapărat un stil. Eu, în general, sunt Iulia Albu. Dar, câteodată sunt flapper, câteodată pin up. Cel mai important atunci când abordezi un stil este să îl personalizezi. Până la urmă, nu suntem copii ale unor fotografii care ies pe stradă și plimbă niște haine. Hainele sunt un lucru secundar. Ele doar completează personalitatea.

– Cum s-au îmbrăcat bucureștenii vara asta?

– Luând în considerare temperaturile extreme la care am fost martoră, eu aș fi sugerat ca toată lumea să umble dezbrăcată. Sau îmbrăcată în ie! Dar, acest subiect cu ia este foarte controversat în România, pentru că oamenii au senzația că trebuie să își cumpere o ie nouă, care de fapt nu este o ie. Ia este cămașa tradițional românească din pânză de casă, țesută din borangic sau marchizet și nici într-un caz din bumbac, așa cum fac anumite branduri acum. Sunt o amatoare a iilor tradiționale. Am și o colecție de ii. Toate sunt foarte vechi. Nu m-ar deranja să ies pe stradă și toată lumea să poarte ie.

– Cămeșa bărbătească mi se pare interesantă.

– Cămeșa bărbătească este superbă. Am și eu una, dar bineînțeles nimeni nu își dă seama dacă este cămeșă sau ie. E trist, pentru că suntem un popor care are atât de multe de oferit, cu folclor și tradiții bogate, simboluri atât de puternice. Noi, de multe ori, nu le apreciem și fugim spre sărbătorile americane.

– Din punct de vedere al eleganței, cum ți se pare să îmbraci de două ori în viață rochia de mireasă?

– Nu am nimic împotrivă. Eu, de exemplu, când mă voi căsători din nou, mă voi îmbrăca și într-o rochie albă. Este o mentalitate care ar trebui cumva depășită. Nu este ceva grav, chiar dacă mireasa ar avea 80 de ani. Mi se pare grav, în schimb, să te îmbraci nepotrivit pentru felul în care arăți sau pentru vârsta pe care o ai. Chiar dacă ai un corp aproape perfect, dacă greșești un accent pe care îl pui pe zona nepotrivită, poți să fii prost îmbrăcat și să pari diferită față de ceea ce ești de fapt.

– Poți să-mi spui o persoană care este bine îmbrăcată?

– Nu. Există persoane care se îmbracă bine des sau persoane care se îmbracă bine rar sau care nu se îmbracă bine niciodată. E foarte greu să dai nume de persoane care se îmbracă bine tot timpul. Camelia Șucu se îmbracă bine tot timpul, dar ea nu este o persoană publică. O să râzi, dar și Viorica Dăncilă se îmbracă bine. Nu mă interesează discursul ei politic sau ce face în politică, dar de la o vreme se îmbracă bine. La un moment dat a venit îmbrăcată într-o rochie cu dantelă. A fost unul dintre momentele teribile în moda din România.

– Crezi că a fost alegerea ei?

– Cred că există momente când oricine se poate uita în dulap și să facă alegerea greșită. Dar, atunci când ești o persoană cunoscută, ar trebui să ai alte persoane care fac acest lucru pentru tine, mai ales dacă nu știi sau nu stăpânești.

– Ce părere ai despre broșă… pusă mai spre umăr? E ceva ce putem și noi să abordăm?

– Ea o poartă mai spre umăr pentru că nu ar avantaja-o să o pună diferit. Este foarte important să dozezi centrul de interes în așa fel încât să trișezi cumva silueta pe care o ai. De exemplu, când ești foarte mare în umeri, poziționând înspre exterior chiar și o bretea, reușești să distragi atenția de la anumite lucruri. Dar asta nu se aplică întotdeauna.

– Ai remarcat un accesoriu luxos prins de pieptul Vioricăi Dăncilă?

– Nu am obiceiul să mă uit în decolteul doamnelor. Oricine își poate achiziționa o broșă Chanel dintr-un magazin vintage. Se găsesc de la 100 de euro, la 1.000 de euro. Nu este o alegere atât de costisitoare. Nu este o broșă cu diamante. Atunci când vorbești de case mari de modă, nu există una mai scumpă. Toate sunt valoroase. Valoarea lor, în funcție de model, oscilează în timp, în funcție și de ce celebritate le poartă sau le readuce la modă. Sunt foarte multe case de modă care au dispărut și acum sunt readuse în actualitate de vedete la care nu te-ai gândi vreodată că ar fi putut să poarte așa ceva.

– Ce ne mai pre gătești? Mai creezi?

– Am o linie de bijuterii care merge înainte. Am în continuare site-ul iuliaalbu.com, un proiect nou pentru online care se numește „AIA – aprobat Iulia Albu”, care are ca obiectiv sfaturi vestimentare. E un proiect de care sunt foarte mândră. Va continua și seria „La Iulia Albu în bucătărie”, cu un nou sezon și mai am câteva surprize despre care nu pot să vorbesc acum.

– Ce mai face fiica ta? E și ea atrasă de lumea în care te învârți tu?

– Michaela este foarte bine. Am încercat să o țin departe, dar cu toate astea este foarte atrasă de această lume. Gena e puternică. Considerând că, în familia mea, au fost oameni foarte cunoscuți, actori, istorici, cred că este o chestiune normală. Am învățat să nu mă mai lupt cu ea, dar nu va lua o cale foarte rapid. Va trebui să treacă ceva timp, să ajungă la maturitatea de a face alegerea corectă.

– Îi plac accesoriile tale? Se îmbracă cu rochiile și pantofii tăi?

– Am înțeles că ar mai face lucrul acesta, însă doar atunci când nu sunt eu acasă. Mie îmi este teamă că ea, încercând să poarte pantofii mei cu toc, care sunt foarte înalți, poate să cadă.

– Ai adidași în dressing?

– Pantofii sport pe care îi port costă în jur de 20 de euro și sunt fabulos de comozi. Îi recomand. Am pantofi sport, port și sandale cu talpă plată. Sunt foarte sexy aceste încălțări.

– Te-am văzut la munte, la snowboard…

– Să nu le spui cititorilor, însă am mers de patru ori și atât. Nu mi-am rupt nimic. Voi recupera în această iarnă. Mi-am luat niște chestii noi, niște ghete care au ca un fel de lamă, dar nu de patină, e de mers pe pârtie.

– Dar ce ai făcut vara asta? Ai fost în vacanță?

– Am fost foarte mult în țară…

– Nu te-ai bronzat.

– Niciodată! Stau la soare, dar doar de la 7.30 la 8.30 și este foarte greu să te bronzezi la ora aia. Mă duc să înot la ora 6. Mă caracterizează.

