20 de lucruri pe care e bine să le faci în cuplu înainte de căsătorie

Activitățile pe care le facem împreună cu persoana iubită ne ajută să ne consolidăm relația, să ne cunoaștem mai bine, să ne stabilim limitele și chiar să ne iubim mai mult. Căsătoria însemnă mai mult decât un act sau un legământ, înseamnă încredere, iubire, sex, prietenie, respect, conflicte de tot soiul, ajutor, asumare, autenticitatea partenerilor, relaxare, distracție și lista poate continua.





Și mai e ceva... Căsătoria dintre doi oameni care se iubesc nu trebuie sa fie la fel ca a părinților sau asemănătoare cu a oricărui alt cuplu. Până la urmă, fiecare individ este unic și dacă suntem unici în felul nostru și cuplul are propria sa dinamică și frumusețe.

Iată câteva activități pe c are vi le propun să le experimentați înainte de a spune D A-ul c el mai important din viață.

1.Încercați să faceți un puzzle mai mare de 1.000 de piese împreună. (Nu este important cât timp vă ia să-l terminați, ci să ajungeți să puneți și ultima piesă împreună). 2

.O ședință f oto s e v a transforma într-o amintire de neuit at, însă pr egă tire și organizarea ac esteia o să vă ajute să vă cuno așteți mai bine.

3.Organizați o s eară cu prietenii unde pe lângă r elaxare și v oie bună să experimentați rolul gazdelor.

4.Este oblig atoriu să experimentați în doi provocările unui j oc de g enul „escape r oom”. Put eți înc erca acest joc la nivelul celor de 6 persoane, chiar dacă sunteți doar voi 2. Este important să depășiți împreuna provocările jocului.

5.La o ieșir e în or aș, încercați să mânc ați împreună din ac eeași pizz a și să beți din același pahar cu paie diferite. (nu pentru a f ace economie, ci pentru a ne observa și ulterior pentru a ne adapt a nevoile la contextul cuplului.)

6.Nu r atați o no apte s enină la Ob servator! Avem tendința să ne „limităm” întâlnirile la activități utile s au uzuale, ceea ce aduce cuplul, în timp, la rutină.

7.Chiar dacă nu est e un punct f orte pentru ambii parteneri, este important să gătiți împreună. Nu lucruri banale, care sunt ușor de făcut, ci unele mai complexe care necesită timp , at enție și muncă în echipă.

8.Experimentați j ocuri amuzante de g enul: Taboo, 5 s ecunde, alias f ete v s băieți, mimă, jenga etc.

9.Experimentați cât eva ședințe de echit ație. Relația cu c aii și plimbările în aer liber vă v or ajut a să descoperiți și să e xperimentați lucruri noi.

10.Trebuie să e xperimentați spont aneitatea și bine ați f ace dacă într - o dimineață, după ce vă treziți, alegeți să vă beți c afeaua întrun alt oraș.

11.Adoptarea unui animal de companie o să vă ajute să vă or ganizați, să vă responsabilizați mai eficient.

12.Plantați c el puțin un copac.

