Ce a lucrat unul dintre frații Dedeman înainte de a deveni bogat

Unul dintre frații Dedeman, Dragoș Păval, a mărturisit într-un interviu de unde a început cariera sa. Businessmanul nu a avut o viață ușoară după încheierea studiilor. A făcut tot ce a putut pentru a prospera. Primul său loc de muncă a fost la o întreprindere de stat, unde a fost angajat în calitate de informatician. De acolo s-a inspirat și a creat propria afacere.

Originile fraților Dedeman

Despre Dragoș și fratele său se cunosc puține detalii, chiar dacă sunt aproape cei mai bogați români ai momentului. S-au născut într-un sat din Suceava și sunt singurii, din cei opt copii, care au avut posibilitatea de a studia la o facultate. Imediat după ce a absolvit, fiul cel mare al familiei a găsit un anunț într-un ziar despre un job disponibil la întreprinderea magazinelor de stat. Astfel, primul său loc de muncă a fost în calitate de informatician.

Primul job al lui Dragoș Păval

În urmă cu 11 ani, Dragoș Păval a acceptat să fie informatician și a venit cu mai multe idei care să ajute compania. Una dintre ele a fost aceea de a crea un soft în care să fie introduse salariile tuturor angajaților. Când a văzut că femeia de serviciu era mai bine plătită, s-a decis să-și facă singur o afacere. Dat fiind faptul că vorbim despre anul 1992, România încă nu înțelegea ce era un informatician.

Primul soft de contabilitate creat de Dedeman

„ La interviu, directorul mi-a arătat nişte cutii în care erau două calculatoare ambalate şi m-a întrebat dacă ştiu ce să fac cu ele. Aproape un an am lucrat zi şi noapte şi am făcut un soft de contabilitate, în care se introduceau salariile şi toată gestiunea. Lucrând la această întreprindere am văzut ce înseamnă comerţul. Aveam acces la toate cifrele, am văzut cum e cu adaosul comercial, cum se face profit, cât de mare este penuria de produse. Marfa intra şi ieşea din depozite într-un ritm ameţitor”, povestește patronul Dedeman.

Cum s-a dezvoltat Dedeman

În același an în care și-a dat demisia, Dragoș Păval a deschis la Bacău un magazin de 16 metri pătrați, intitulat Dedeman. Nu avea nicio legătură cu lanțul de bricolaj pe care îl au în prezent. La vânzare aveau diverse produse, de la gumă de mestecat la papuci de casă.

Pentru a putea să deschisă buticul, Dragoș a cerut de la socrii săi atât un împrumut, cât și o Dacia Break. În afacere l-a cooptat și pe fratele său mai mic, Adrian, care a venit cu 10.000 de mărci în afacere. Banii reușise să-i strângă după căderea regimului comunist, perioadă în care mulți români aduceau mărfuri din străinătate, scrie cancan.ro.