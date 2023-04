Lucian Bode: „Spania va pune pe agenda președinției Consiliului UE dosarul aderării României la Schengen”

„Consiliul JAI se va întruni sub preşedinţia suedeză în luna iunie. Din iulie, preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este preluată de către Spania, iar Spania a afirmat, prin ministrul de Interne, şi la Bucureşti pe 30 martie, şi la Viena, în urmă cu câteva zile, că va pune pe agenda preşedinţiei dosarul aderării României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen. Aşadar, neavând niciun semnal din partea Suediei de intenţie de a pune în luna iunie, pe agenda Consiliului JAI, dosarul aderării la Spaţiul Schengen, speranţa noastră se leagă de preşedinţia spaniolă, preşedinţie care şi-a exprimat această dorinţă, a comunicat şi singurului stat care s-a opus aderării României la Spaţiul Schengen în decembrie, Austriei”, a precizat Lucian Bode.

Anunțul pe care l-a făcut ministrul de Interne, Lucian Bode

Declarațiile au fost făcute după încheierea evenimentului organizat la sediul MAI, prilejuit de dotarea IGSU cu opt autospeciale de stingere cu pulbere, precum şi primirea unei donaţii ce constă în 15 microbuze de transport, prin proiectul finanţat din partea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie – Misiunea din România, cu sprijinul Statelor Unite ale Americii şi al Republicii Coreea de Sud.

El a adăugat că dosarul de aderare a României va fi pus pe agenda Consiliului JAI, în funcţie de decizia preşedinţiei spaniole.

„Primul Consiliu JAI se pare că va fi pe 28, la sfârşitul lunii septembrie. Preşedinţia spaniolă va hotărî, în funcţie de discuţiile şi concluziile la care va ajunge în abordarea pe care o are cu Austria, ei vor hotărî dacă acest lucru se va întâmpla în septembrie sau în octombrie, noiembrie, decembrie, când vom avea Consiliul JAI – poate să fie şi Consiliul JAI extraordinar. Ce este foarte clar pentru România, acest obiectiv rămâne un obiectiv major, un obiectiv de ţară, iar anul 2023 trebuie să fie anul în care acest dosar se supune votului şi acest proces de aderare a României la Spaţiul Schengen trebuie să se încheie”, a subliniat ministrul.

Bode a mai precizat că pentru România este foarte important să nu mai existe „niciun fel de neclaritate, nelămurire”, din partea vreunui stat membru, altul decât Austria.

Ce mișcare va face Spania

„Pentru noi este foarte important să nu mai avem niciun fel de neclaritate, nelămurire din partea vreunui stat membru, altul decât Austria. Vizita, în această săptămână, a ministrului federal de Interne, Gerhard Karner, aici la Bucureşti, se înscrie în aceste demersuri ale României de a explica suplimentar, dacă este nevoie, condiţiile în care România îşi desfăşoară activităţile de protecţie a frontierei externe a Uniunii Europene. Am arătat ce facem în Centrul operaţional de comandă, am arătat ce facem în proiectul pilot la graniţa cu Serbia, am arătat profesionalismul poliţiştilor români şi a structurilor noastre. Cred că această vizită l-a convins pe ministrul Karner, dacă mai era nevoie, că România este pe deplin pregătită să adere la Spaţiul Schengen. Decizia este una politică, iar responsabilitatea MAI se rezumă la componenta operativă şi la componenta tehnică, iar aceste două componente sunt pe deplin realizate.

Precizările ministrului Afacerilor Interne au survenit unei întrebări pe această temă.

sursa: Agerpres