Formația pregătită de Mircea Lucescu are șapte puncte avans față de marea rivală Șahtior Donețk și doar cinci etape au mai rămas de disputat până la sfârșitul campionatului. Căpitanul Sergiy Sydorchuk și ceilalți coechipieri ai săi sunt la un pas de a aduce titlul la Kiev, după o așteptare lungă, de nu mai puțin de cinci ani.

Într-un interviu acordat jurnaliștilor italieni de la publicația tuttomercatoweb.com, „Il Luce” a declarat că nu a luat încă o decizie finală în ceea ce privește viitorul său la echipa ce evoluează pe fostul stadion „Valeri Lobanovsky”.

„Acum, mă gândesc la meciul de sâmbătă și vom vedea, apoi, ce se va întâmpla” a explicat tehnicianul în vârstă de 75 de ani. Trupa lui Lucescu, unde activează, sub formă de împrumut, și fundașul Tudor Băluță, se va duela în week-end, chiar cu principala urmăritoare Șahtior Donețk.

Nu îi pare rău că a preluat-o pe Dinamo Kiev

Deși nu a fost primit deloc cu brațele deschise de suporterii dinamoviști, care îl contestă în continuare pentru trecutul său la Șahtior, Mircea Lucescu nu regretă că a acceptat, în vara lui 2020, oferta lui Ihor Surkis.

„Sunt profesionist. Am vrut să revin și să demonstrez ce pot. Dinamo Kiev m-a contactat, iar eu am acceptat. Fanii lui Șahtior nu au fost încântați, însă ceea ce am realizat acolo, toate emoțiile și toate sentimentele rămân” a punctat veteranul de 75 de ani, care a debutat, în cariera de antrenor, pe banca celor de la Corvinul Hunedoara.

În perioada petrecută la Șahtior, între 2004 și 2016, „Il Luce” a câștigat nu mai puțin de douăzeci și două de trofee. Opt titluri, șase Cupe ale Ucrainei, precum și șapte Supercupe sunt cifrele performanțelor lui Lucescu în Ucraina. Antrenorul român a atins apogeul său la gruparea „minieră” în 2009, atunci când portocaliii au cucerit Cupa Uefa, în urma unei finale cu nemții de la Werder Bremen.