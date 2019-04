Lucescu jr., noul campion al Greciei. „E cel mai frumos moment din viața mea!”

După o pauză de 34 de ani, PAOK Salonic a luat titlul în campionatul elen, performanță la care antrenorul român a contribuit decisiv.





Numele „Lucescu” a cules din nou laurii fotbalului internațional. De această dată, lumina reflectoarelor s-a mutat pe Răzvan (50 de ani), care a reușit să-i producă lui PAOK cea mai frumoasă realizare, după 34 de ani de stat în umbra marilor echipe elene. Acum, trupa din Salonic a devenit campioana Greciei cu o etapă înainte de finalul sezonului, după ce duminică seara a jubilat pe „Toumba”, scor 5-0, cu Levadiakos și, astfel, „vulturii” au bifat al treilea titlu din istorie, după cele obținute în 1976 și 1985.

„Munca noastră a fost răsplătită”

Pentru prima dată în ultimii 31 de ani, PAOK, așadar, a stopat hegemonia marilor echipe din Atena, Olympiacos, Panathinaikos și AEK. „Nu e doar cel mai frumos moment al carierei mele, e cel mai frumos moment din viaţa mea! Atmosfera este una incredibilă şi aşa a fost tot anul.Trăim nişte momente fantastice. A fost ceva deosebit tot sezonul, nu doar la acest ultim meci. Am trecut prin multe, am tras tare, dar munca noastră a fost răsplătită. A fost o muncă extraordinară a jucătorilor. Sunt aici acum, dar în acelaşi timp miaş dori să fiu singur undeva într-o cameră întunecată şi să-mi opresc puţin mintea. Cu un pahar de vin în mână, singur, departe de toate aceste gânduri”, a reacționat Răzvan Lucescu.

Poate realiza eventul

La Salonic, zorba ar putea continua, deoarece PAOK este foarte aproape de a reliza eventul. Echipa românului ar putea bifa a șaptea Cupă a Greciei din istorie. „Vulturii” au învins Asteras în prima manșă a semifinalelor cu 2-0. „Cred că Răzvan a luat tot ce era mai bun de la Mircea. Îl iubesc şi îl respect foarte mult pe Mircea Lucescu. Sunt sigur că Răzvan va fi mai mare decât Mircea. La vârsta pe care o are Mircea acum, Răzvan o să aibă mai multe realizări”, a spus Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, după această performanță răsunătoare. Duminică, la Salonic, Mircea Lucescu (73 de ani) s-a bucurat alături de fiul său, și a avut o reacție superbă vizavi de rezultatul lui Răzvan din fotbalul grec: „Se vede că se aştepta de foarte mult timp titlul. Eu am câştigat prima Cupă, ca antrenor, la 42 de ani. Răzvan tot la 42 de ani. Tot cu Rapidul. Eu am câştigat primul titlu în străinătate la 55 de ani, Răzvan la 50 de ani. Deci are cinci ani înaintea mea”.

