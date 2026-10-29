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LPF a stabilit programul etapei a 21-a. Când se joacă primul meci din 2027 și ce derby-uri sunt programate

LPF a stabilit programul etapei a 21-a. Când se joacă primul meci din 2027 și ce derby-uri sunt programateSursa foto: LPF
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Din cuprinsul articolului

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) și deținătorii drepturilor de televizare au stabilit programul etapei a 21-a din SuperLiga, prima rundă care se va disputa în anul 2027.

Meciurile etapei a 21-a, programate între 15 și 18 ianuarie

Meciurile sunt programate în perioada 15-18 ianuarie, iar orele de start urmează să fie comunicate ulterior.

Etapa va aduce mai multe confruntări interesante pentru iubitorii fotbalului românesc, printre care duelurile dintre Universitatea Cluj și Dinamo, FCSB și CFR Cluj, respectiv Rapid și Petrolul Ploiești.

Programul complet al etapei a 21-a din SuperLiga

Prima partidă a rundei se va disputa vineri, 15 ianuarie 2027, când FC Voluntari va întâlni Universitatea Craiova.

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Sâmbătă, 16 ianuarie, sunt programate trei confruntări. FK Csikszereda Miercurea Ciuc va juca împotriva celor de la FC Botoșani, FC Argeș va primi vizita formației Oțelul Galați, iar Universitatea Cluj se va duela cu Dinamo.

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Sursa foto: AI

Duminică, 17 ianuarie, vor avea loc alte trei partide. Corvinul Hunedoara va întâlni UTA Arad, Farul Constanța va juca împotriva celor de la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, iar FCSB va primi vizita formației CFR 1907 Cluj, într-unul dintre cele mai așteptate meciuri ale etapei.

Runda se va încheia luni, 18 ianuarie, cu partida dintre FC Rapid și Petrolul Ploiești, un duel care promite să atragă interesul suporterilor celor două echipe.

Unde pot fi urmărite meciurile

Toate cele opt partide ale etapei a 21-a vor fi transmise în direct de posturile PRIMA Sport și DIGI Sport, potrivit informațiilor comunicate de LPF.

Deocamdată, programul cuprinde doar zilele de disputare, urmând ca orele exacte ale fiecărei întâlniri să fie stabilite și anunțate ulterior.

Etapa din ianuarie va marca reluarea competiției după pauza de iarnă, iar rezultatele înregistrate ar putea avea un rol important în configurația clasamentului, în funcție de situația echipelor la momentul revenirii pe teren.

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