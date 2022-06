Lovitură primită de Gigi Becali. Finanțatorul este obligat să achite o datorie foarte mare

Gigi Becali va trebui să achite clubului FC Botoșani o sumă importantă. Este vorba despre 300.000 de euro, bani ce li se cuvin moldovenilor după ce finanțatorul „roș-albaștrilor” l-a transferat pe mijlocașul Olimpiu Moruțan de la FCSB la Galatasaray Istanbul. Decizia a fost luată de membrii Comisiei de Recurs a Federației Române de Fotbal (FRF).

Gigi Becali mai are o șansă. Poate să meargă la TAS

Nu este definitivă, pentru că Gigi Becali se poate adresa către TAS. Banii pe care îi datorează finanțatorul, celor de la Botoșani, reprezintă indemnizația de formare a fotbalistului, adică un procent de 9% din suma totală de transfer.

„Obligă FC FCSB SA la plata către AFC Botosani a sumei reprezentând indemnizație de transfer pentru transferul jucătorului Moruțan Olimpiu Vasile”, se precizează în decizia luată de comisia FRF.

„Nu am bani, dacă nu îmi dă Galatasaray, de unde să am bani? Va da 9% în funcţie de ce primeşte de la Galatasaray, scrie în contract. De ce să îi dau înainte?

D-aia l-am vândut pe Moruţan, că nu am bani. Ce, eu îi păcălesc pe oameni? 270.000 de euro e suma. El a vrut banii înainte. Eu i-am zis că îi dau înainte 200.000 de euro, că îi vrea înainte”, spunea Gigi Becali, în luna februarie a acestui an, despre litigiul financiar pe care FCSB îl are cu FC Botoșani.

De ce nu a vrut să plătească datoria pentru Olimpiu Moruțan

„Câştigat înseamnă când e definitiv. A câştigat în primă fază, la Comisie. În contract scrie că reţine Galatasaray taxa de solidaritate şi a reţinut-o. Şi el spune că trebuie să o dăm noi. Trebuie dat afară. Nu ar trebui să iasă nici pe stradă, nu ştie de mama lui.

Dacă în contract spune că Galatasaray ţine taxa de solidaritate. Sunt practici. Banii se dau după ce îi primesc.

Nu am primit de la Galatasaray. E la mintea cocoşului. Când primesc de la Galata, atunci îi dau. Îi dau pe măsură ce primesc. Un copil înţelege. I-am spus, am primit 1,1 milioane, îţi dau 9% din banii ăştia. Ce să îi explic, dacă judecătorul i-a dat dreptate lui? Trebuie daţi afară”, afirma Becali pentru as.ro.