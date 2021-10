Lovitură pentru elevi! Ministrul Educaţiei face anunțul: ”Ei plătesc pentru greşelile noastre”

Ministrul a mai transmis că pe 5 noiembrie, elevii vor afla dacă vor merge fizic la școală sau vor face ore online după 8 noiembrie.

Declarația acordată de Sorin Cîmpeanu pentru Educație Privată:

Nu se pierde nicio zi de școală nici din semestrul 1, nici din semestrul 2. Cele 2 săptămâni sunt maximul ce poate fi recuperat în așa fel încât datele de examene să fie cele cunoscute, fără a se pierde nicio zi de cursuri. Acest lucru va face obiectul unui ordin de ministru semnat în 5 noiembrie, pentru modificarea structurii anului școlar, așa cum se precizează în Hotărârea CNSU nr. 91 și așa cum am anunțat deja public. Data de 5 noiembrie e data la care vom avea o situație certă din punct de vedere epidemiologic și nu supoziții.Înțelegem pierderile din cauza lipsei de predictibilitate însă situația epidemiologică numai predictibilitate nu ne oferă.

ADIO vacanță!

Ministrul interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu nu crede că este o idee bună ca vacanța de 2 săptămâni să se prelungească. Acesta a transmis că elevii se vor întoarce la școală indiferent de situație.

„Nu va fi pierdută nicio zi de şcoală, dacă vacanţa vă fi de două săptămâni. Dacă însă evoluţia epidemiologică nu va permite revenirea cu prezenţă fizică în data de 8 noiembrie, lucrurile vor fi mai grave şi soluţia mă tem că nu va mai putea fi acceptată sub forma unei vacanţe suplimentare”, spus Sorin Cîmpeanu, potrivit Romania TV.

Cîmpeanu a mai afirmat și că elevii vor recupera aceste două săptămâni de vacanță, iar preșcolarii vor face o saptamna de ore în plus. Acesta a precizat că doar o parte dintre copii au oportunitatea unei conexiuni de Internet și nu își dorește să facă diferențe.

„Predarea online în acest moment este posibilă, real, doar pentru jumătate din teritoriul României, pentru că cealaltă jumătate nu are o conexiune internet capabilă să asigure predare online, cel mult poate asigura transmiterea unor teme pe WhatsApp sau pe e-mail, ceea ce nu este predare online. Deci situaţia este gravă, nu am înţeles să ne vaccinăm, am ajuns în această situaţie, din nou elevii vor trebui să plătească pentru greşelile noastre, ale adulţilor, din păcate”, a adăugat ministrul.