Ema Uță, make-up artistul vedetelor, s-a cuplat cu Luca, fostul iubit al Cristinei Ich. Conform Cancan, cei doi ar fi împreună de două luni, însă au decis să nu facă publică relația.

Ema și Luca nu au postat nicio fotografie în care să apară împreună, însă s-au afișat ca un cuplu în fața prietenilor apropiați atunci când au mers la aniversarea lui Dorian Popa. Totuși, aseară Ema a postat pe o rețea socială un story în care se poate observa noul ei iubit.

Luca Dabah este antrenor de fitness, dar, în trecut, iubitul Cristinei Ich. De partea cealaltă, Ema Uță este un make-up artist și influencer de succes și se ocupă de machiajul vedetelor precum Delia, Antonia sau Claudia Babs, iubita lui Dorian Popa. Emma l-a înșelat pe Alexandru Pițurcă chiar cu Luca, precizează sursa citată.

Ich a vorbit la superlativ despre Luca, după despărțire

„Indiferent de ceea ce s-a întâmplat între noi şi chiar dacă nu mai suntem împreună, vreau să ştie toată lumea că te iubesc, te-am iubit şi te voi iubi mereu şi nu există explicaţie. Da, am greşit şi îmi asum.

Ţin să vă anunţ că am făcut băşcălie. În primul rând nimeni nu mi-a dat niciun inel. Eu am făcut băşcălie care m-a ţinut o lună de zile. Mi s-a părut mie drăguţ să spun că mă căsătoresc şi dacă persoana a fost de acord. Dar uite ce s-a întâmplat acum. Nimeni nu a înşelat pe nimeni, asta nu e înşelat după o lună şi jumătate. Înşeli cu unul nou, nu cu fostul. Tata mi-a spus că nu se pune niciodată înşelatul cu fostul, ci cu unul nou. Mă enervează că nu am înşelat şi eu cu cineva nou”, a fost mesajul pe care l-a postat pe o rețea socială după ce i-a spus adio lui Luca, în 2017.