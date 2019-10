În live-ul realizat în mașina lui Cumpănașu, Teodora Măceșanu a afirmat că: „Mă uimește faptul că fata și soția lui Dincă au trecut prin Caracal chiar în ziua dispariției. Nu știu ce să zic, dacă ei sunt complicii lui…”.

Mama Alexandrei este sigură că fiica sa trăiește.

„Alexandra mea trăiește! Aștept să îmi dea cineva o palmă și să mă trezesc din coșmarul acesta. Și pentru mine și pentru copilașul meu. L-am ferit de toate relele. Am încercat să fac tot ce e mai bun pentru el. Eu cred cu tărie că Alexandra mea va intra într-o zi pe poartă. Asta îmi spune inima. Că Alexandra nu este moartă. În ciuda ADN-ului pe care îl pot confirma ăștia. Alexandra este vie”, a spus Teodora Măceșanu.

„Eu consider că ar trebui să simți când se întâmplă ceva cu copilul tău. Nu am simțit. Am zis să fim pregătiți, totuși. Am făcut cavoul, cum se zice, dar cu gândul să fie făcut, nu neaparat pentru Alexandra. Eu cred că este luată i dusă mai departe în străinătate. Dincă e un simplu pion”, a mai spus mama Alexandrei.

La rândul său, Alexandru Cumpănașu a precizat că atît el cât și familia Alexandrei Măceșanu au indicii că adolescenta trăiește. „Este o pistă pe care noi mergem de mai mult timp”, a spus el.

