Numerele extrase astăzi, 13 februarie 2020:

Loto 6/49: 4, 25, 28, 48, 38, 9

Loto 5/40: 6, 15, 38, 5, 13, 27

Joker: 27, 43, 22, 12, 42 + 13

Noroc: 6 0 7 4 0 6 2

Super Noroc: 0 0 1 4 3 6

Noroc Plus: 7 4 9 8 9 6

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4,92 milioane lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,64 milioane lei (peste 554.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,18 milioane lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report de peste 114.000 de lei (aprox. 24.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 212.000 de lei (peste 44.400 de euro) in timp ce la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 14.600 de lei.

Te-ar putea interesa și: