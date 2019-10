Iată și numerele norocoase de joi seara:

LOTO 6 din 49 24 octombrie 2019: 49, 6, 27, 20, 26, 28

Joker din 24 octombrie 2019: 13 / 31, 14, 21, 5, 23

Loto 5 din 40 24 octombrie 2019: 1, 14, 24, 12, 23, 16

Noroc: 8180265

Super Noroc: 153168

Noroc Plus: 756049

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,92 milioane lei (peste 2,50 milioane euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 100.000 de lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,49 milioane de lei (peste 314.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 17,66 milioane lei (peste 3,71 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 351.000 lei (aproximativ 74.000 de euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 50.000 de lei.

La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19.000 de lei.

La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 86.000 de lei (peste 18.000 de euro).

