Tocmai că această calitate care le-a adus celebritatea este motivul unei așa-zise rivalități între cele două dive.

Mai mult, Delia și Loredana se vor întâlni față în față la emisiunea x-Factor unde vor face parte din juriu.

Recent, cele două artiste au povestit despre prima lor colaborare, dar și despre rivalitatea dintre ele.

„E mai mult mit decât adevăr, pentru că oamenilor le place să creeze rivalități, așa- zise competiții, dar nu cred că există competiție decât cu tine însuți. E lipsită de fundament această rivalitate, pentru că eu sunt, poate nu toată lumea are habar, cea care a descoperit-o pe Delia, prima care a crezut în talentul ei încă de când era la liceu.

În momentul în care i-am scris și produs primul cântec și videoclip, și a apărut pentru prima oară în fața publicului în toată campania „Un calculator, o șansă în plus în viitor. Așa că, da, am avut mână bună, se pare”, a declarat Loredana Groza

De cealaltă parte, Delia a recunoscut că nu ar fi vorba despre o rivalitate în adevăratul sens al cuvântului.

„Cred că România e o țară destul de mică pentru a exista rivalitate între atât de puține vârfuri și atât de puțini artiști. Eu sunt de părere că ar trebui să ne sprijinim unii pe ceilalți, să ținem aproape și să ne bucurăm că există competiție, să ne bucurăm de succesul colegilor, pentru că, repet, sunt foarte puțini care demonstrează de la an la an că rezistă în această industrie, că sunt în continuare relevanți și au un cuvânt de spus. Sunt fericită că suntem colege, pentru că apuc să o cunosc și altfel decât până acum. Este o persoană extrem de caldă și de bună”, a spus Delia

Cu toate acestea, Delia a avut o cu totul altă părere despre importanța Loredanei Groza în lansarea carierei sale.

„Ne-am cunoscut în perioada în care primul album N&D era la doar câteva zile de debut. Cu doar câteva zile înainte de lansarea albumului și a single-ului „Vino la mine, am înregistrat alături de ea o piesă pentru o campanie care se numea „Un calculator, o șansă în plus în viitor, pentru un brand foarte cunoscut la vremea respectivă, care încă există. A fost un spot care a fost foarte difuzat timp de o lună, în fiecare zi, la aceeași oră, și aceasta a fost prima noastră colaborare”, potrivit impact.ro