Loredana Chivu, bătută de fostul iubit. A urmărit-o până în Columbia

În ianuarie, Loredana Chivu a fost cerută în căsătorie de afaceristul Dani Leș. Cu toate astea, relația nu a funcționat, iar blondina s-a dus în Columbia pentru o intervenție de remodelare a feselor. Bărbatul nu a putut accepta despărțirea și a urmărit-o până la hotelul în care era cazată și bătut-o.

Pe 20 aprilie, Loredana Chivu a obținut un ordin de restricție, dar se teme că fostul partener nu va renunța așa ușor la ea. „Astăzi am fost la Poliție, unde mi s-a emis, la urgență, un ordin de restricție pentru fostul iubit, bărbatul care mi-a făcut acea cerere în căsătorie, Dani Leș”, au fost primele cuvinte ale Loredanei.

Loredana Chivu a povestit că afaceristul a venit până în Columbia și că a bătut-o și hărțuit-o, chiar dacă era proaspăt operată.

„Din luna noiembrie, am fost agresată fizic în Columbia. Acolo am fost plecată pentru o operație de reconstrucție a feselor, o operație foarte importantă din viața mea. Și am fost agresată fizic, psihic, în toate felurile. Pe 18 octombrie am avut operația mare, iar pe 4 noiembrie, când am fost agresată fizic, am avut o complicație și am fost, din nou, operată. Eu, femeie operată, am fost bătută.

De la spital am mers la hotel, iar acolo, de față cu asistenta mea, s-a întâmplat totul. Apoi, am ajuns, din nou, la spital, iar de acolo am ajuns la un alt hotel, fără să spun nimănui unde sunt. În fine, m-am ascuns, am stat numai în hotel, a trebuit să ies cu poliția din hotel, pentru că a aflat unde stăteam. El s-a întors în România, eu am rămas acolo, pentru că mi-a spart siliconul pe partea dreaptă. Am făcut mai multe operații, s-a prelungit șederea mea”, a continuat Loredana Chivu.

I-ar fi spus că o omoară

Loredana Chivu a mai spus că singurele motive pentru care a acceptat cererea în căsătorie au fost pentru că erau mulți oameni în jur și pentru că a amenințat-o cu moartea. Blondina a declarat că îi este frică să iasă din casă din cauza lui.

„Noi ne-am văzut prima dată când a fost presupusa cerere în căsătorie. Nu mă așteptam la acea cerere, nu mi s-a părut corectă, am acceptat-o pentru că erau oameni de față. Dar i-am spus că nu consider că suntem logodiți, pentru că nu ai cum să treci de la o bătaie la o cerere în căsătorie. El a spus că o să-mi dovedească faptul că e un om cu intenții bune, ceea ce nu s-a întâmplat.

Bineînțeles că nu ne-am înțeles, pentru că, din momentul în care m-a bătut, pentru că el a crezut și a simțit că are un control total asupra mea, dar de atunci, eu am aflat anumite lucruri. Nu s-a mai putut conviețui, pentru că eram deja maltratată. Dar, de fiecare dată când încercam să pun capăt relației, eram amenințată chiar cu moartea.

El s-a mutat în complexul în care stăteam eu. Se mutase acolo de trei săptămâni, în condițiile în care afacerile nu au nicio legătură cu Bucureștiul, sunt la Arad. M-a urmărit constant, m-a terorizat psihic, n-am putut să ies din casă, mă urmărea la salonul la care merg, mi-a transmis prin terțe persoane că mă omoară, chiar mie mi-a zis că mă omoară. Mi-a spus că, dacă nu mă mărit cu el, mă omoară. Adică, ori cu el, ori moartă!

Pot să spun, însă, că teroarea psihică este cea mai rea din lumea asta. Am fost privată de libertate și, în continuare, mă tem pentru viața mea. Oriunde aș fi mers, eram urmărită. Mi-a dat și interdicție la anumite cluburi… Eu nu am mai fost la un restaurant de mult timp. Nici nu mai știu. De anul trecut! M-a urmărit inclusiv în parcarea subterană, inclusiv la blocul unde locuiec, peste tot. Mă tem pentru viața mea!”, a spus Loredana pentru Cancan.