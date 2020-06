Cuvinte precum „alb”, „albitor”, „deschis la culoare” („clair”) nu vor mai fi folosite în descrierea produselor cosmetice ale L’Oréal.

„Grupul L’Oréal a decis să retragă cuvintele alb/înălbitor, deschis la culoare de pe toate produsele destinate uniformizării pielii”, arată colosul francez de cosmetice, într-un comunicat dat publicității sâmbătă, 27 iunie, în limba engleză.

Documentul nu oferă alte detalii, cum ar fi de exemplu dacă va opera o retragere imediată a unor astfel de produse de pe rafturi, scrie Le Figaro.

Decizia L’Oréal vine după o alta, similară, a filialei indiane a Unilever, care a decis să schimbe numele cremei sale de albire a pielii, comercializate sub titulatura „Fair&Lovely”.

Compania anglo-olandeză a promis să nu mai foloseasc termenul „fair” (deschis la culoare, blond), deoarece marca s-a „angajat să celebreze toate culorile de piele”.

Amploarea protestelor declanșate de moartea afro-americanului George Floyd, în timpul unei arestări a poliției din Minneapolis, pune o presiune tot mai mare asupra companiilor.

Mai multe grupuri americane au declarat că doresc să își modifice identitatea vizuală, ca de exemplu Mars, care se gândește să schimba faimoasa marcă „Oncle Ben’s”.

Pe de altă parte, în contextul acelorași proteste „antirasiste”, mai multe mărci importante au făcut apel la boicotarea rețelelor sociale Facebook sau Instagram, pentru așa-zisa lor lipsă de reacție față de conținutul „dușmănos” sau de incitările la violență ale unor dintre utilizatori.

Astfel, înghețata Ben & Jerry’s (Unilever), hainele The North Face sau Paganonia s-au alăturat inițiativei lansate săptămâna trecută în Statele Unite de către National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), în asociație cu Color of Change, Anti-Defamation League, Free Press și Sleeping Giants, într-o campanie intitulată Stop Hate for Profit (Opriți ura pentru profit).

Companiile enumerate mai sus, cărora intenționează să li se alăture și altele, au declarat că nu vor mai cumpăra spațiu publicitar pe respectivele rețele sociale cel puțin până la sfârșitul lunii iulie