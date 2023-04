Lora, în lacrimi! Ce a făcut-o pe artistă să plângă în hohote

Mai exact a găsit mai mulți pui de pisică morți, în resortul în care stătea, pentru că fuseseră atacați de un câine. „Asta e ultima zi de Bali pentru noi, dar nu asta este vestea tristă, ci că ăștia sunt singurii puiuți care au mai rămas, că frățiorii lor… din cinci au rămas doi, înțelegeți voi. I-am găsit azi-noapte întinși pe iarbă, am căzut din picioare, am crezut că mor, am început să urlu… A intrat un câine mare și negru în resort. Sunt foarte speriați, traumatizați, i-am luat în casă, dar problema este că plec azi. Am vorbit cu prieteni români care sunt aici, care au casă și curte, să mă ajute cu ei și cu mămica lor o perioadă, așa am reușit să le găsim familie. Bine că am salvat doi, vă imaginați ce a fost aici. I-aș lua în România, numai că durează două luni actele, am înțeles, am avut grijă de ei de când erau în burtică, mi-e greu să accept ce s-a întâmplat. Cam asta e cu legea junglei”, le-a spus Lora fanilor de pe Instagram.

Fanii au reacționat dur

Doar că fanii nu au reacționat chiar în asentimentul vedetei.” Vai de capul tău! Chiar nu mai ai ce face, ce arăta?”/ „Vai, dar ce drame trăiești”/ „Ferească Dumnezeu, ce telenovelă ați făcut, chiar așa o mare dramă pentru niște pisoi”/ „Dacă tot ai un suflet atât de bun, fă un bine și ajută copiii amărâți că sunt destui și s-ar bucura pentru o pâine”/ „Nici nu știi ce să mai faci pentru atenție”/ „Suferi prea mult de vedetism și nu ești cine știe ce, ne-ai omorât cu Bali și cu figurile tale”/ „Of, ce durere, pune mână și fă un copil ca să fii împlinită”/ „Ori ești dusă cu capul, ori vrei atenție”, sunt doar câteva dintre reacțiile celor care au comentat la postarea vedetei. Artista s-a întors în țară, însă, din fericire, a găsit în grija cui să lase pisica și puii săi, astfel încât a reușit să se liniștească în cele din urmă.