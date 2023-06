Locul de muncă unde un angajat poate încasa 7.000 de lei. Câte clase trebuie să aibă candidatul şi câte ore lucrează pe zi

Greva prelungită a profesorilor din România a fost comentată la un post de radio, unde au fost implicați au fost mai mulți ascultători, unul dintre aceștia făcând o comparație între salariile dascălilor și cele ale ciobanilor.

Ciobănia este printre meseriile cele mai solicitante, de aceea nu oricine reușește să reziste la o fermă. În luna martie, Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor „Popăuți” a angajat șase ciobani, iar în ofertă au specificat faptul că se dă și un concurs.

Salariu mare pentru un candidat care nu știe să scrie, să citească, nici măcar ora pe telefon

Unul dintre motivele pentru care profesorii au intrat deja în a treia săptămână de grevă este suma mică de bani pe care o încasează drept salariu. Ei bine, sunt situații în care un dascăl poate câștiga de trei ori mai puțin decât un cioban.

„Eu am 80 de vaci. Am un cioban pe care îl plătesc cu 3.200 de lei plus un pachet de țigări pe zi, ca bonuri de masă. Vă spun că nu știe să scrie, să citească, nici măcar ora pe telefon! Ce pot să spun despre profesoara copilului meu, care primește 2.300 de lei? Și sunt ciobani aici care câștigă și 7.000 de lei”, a precizat unul dintre ascultători, în emisiunea Deșteptarea.

Câte clase trebuie să aibă, câte ore lucrează pe zi şi câți lei primește un cioban

Salariul anunțat de instituția angajatoare a pornit de la 3.850 lei, singura condiție pusă fiind cea a studiilor: generale sau medii. Oferta, destul de avantajoasă, ținând cont de nivelul salarizării din România, a presupus angajare cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată, program de 8 ore pe zi, potrivit ziaruldinmuscel.ro.