Locuitorii din Căzănești de Ialomița sunt orășeni fără voie

Au făcut de trei ori referendum pentru a convinge autoritățile că statutul de orășeni nu este pe măsura lor și că vor ca localitatea lor, Căzănești, să redevină comună, așa cum a fost până în 2004. Proiectul de hotărâre de lege a fost ieri pe ordinea de zi a Senatului, după ce Camera Deputaților a adoptat actul normativ propus de deputatul liberal Tinel Gheorghe.





În expunerea de motive inițiatorul a adus argumente care țin de starea socială și care nu corespundeau cerințelor nici la momentul declarării localității oraș: ponderea celor care se ocupă de agricultură este mare, locuințele nu sunt dotate cu instalații de alimentare cu apă, străzile nu au canalizare. După 15 ani situația este la fel, singura schimbare fiind aceea că deși au condiții de comună, taxele și impozitele sunt de oraș, adică mai mari. În 2010, 2014 și 2015 au fost referendumuri pentru revenirea orașului Căzănești la rang de comună. „S-a tot reluat procedura și oamenii vor să revină la vechiul statut. Dar nu vrea PSD să se întâmple asta. Nu știu de ce. Poate că e vorba de salariile celor din administrația publică, cu 30% mai mari decât dacă ar fi comună”, a declarat, ieri, Tinel Gheorghe pentru Evenimentul zilei.

Pe de altă parte, primarul Alexandru Măchiță are altă versiune și spune că localitatea are o mulțime de beneficii pentru că este oraș. „Nu sunt de acord, revenirea la statutul de comună înseamnă regres. Am primit foarte mulți bani, actualul guvern pune bază pe dezvoltarea orașelor. Am primit 3 milioane de lei de la bugetul de stat și 423 de mii de lei de la Consiliul Județean. Facem străzi, facem o grădiniță nouă, alei printre cele șase blocuri câte sunt în oraș”, a explicat primarul. Legat de salarii și taxe, Măchiță a fost evaziv. „Oricum, pe mine nu mă avantajează. La Căzănești e un obicei: primarul și mandatul. Niciun primar nu a câștigat două mandate. De aceea, eu nici nu mai candidez, că mă fac de râs”, a explicat edilul.

În Căzănești trăiesc 3500 de oameni. Ei nu au reușit, nici după 15 ani, să depășească mentalitatea săteanului. Majoritatea sunt în vârstă, mulți tineri au plecat la oraș, adevărat, sau din țară. Stau la bloc, unde fac focul cu lemne și duc apă cu găleata, se întorc de la câmp pe șosea cu sapa-n spate. Toate clădirile din comunism, fostul CAP de exemplu, sunt în paragină. Biblioteca orășenească are praf pe clanțe. Femeile în vârstă nu mai stau pe șanț, ci pe băncile din parc. Locuitorii din Căzănești sunt orășeni doar în acte. Chiar la început au fost mândri, apoi au văzut că nu-i ajută la nimic.

Doliu URIAS in lumea filmului! S-A STINS in urma cu putin timp... Vestea a fost un SOC pentru TOTI

Pagina 1 din 1