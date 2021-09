În România, un leac vechi de peste 300 de ani costă 7 lei și se găsește la supermarket

Ne referim, desigur, la sănătatea noastră. Pentru cei care sunt mai puțin familiarizați cu ceea ce înseamnă un ananas pentru corpul nostru, amintim doar că acesta conține atât acid citric, cât și acid malic.

De asemenea, acest fruct conține vitaminele A, B, B1 și C (n.r. – cât jumătate din fructul unui portocal). De asemenea, mai trebuie spus că are o drojdie și un ferment digestiv (n.r. – bromelină) care digeră în câteva minute de 1.000 de ori greutatea ei de proteine.

Tocmai pentru acest motiv, bromelina este comparată cu pepsina și papaina. Ananasul are și betacaroten, iod, magneziu, mangan, potasiu, calciu, fosfor, fier, sulf și săruri minerale.

Consumul unui ananas este indicat pentru anemie, creștere, convalescență, demineralizare, dispepsii, intoxicații, arterioscleroză, artrită, gută, litiază și obezitate. Aplicat extern, sucul de ananas este recomandat ca tonifiant al pielii normale. Mai mult, acest suc este foarte bun și pentru stomac.

Consumați ananas! Cât mai mult ananas

„Ananasul (Ananas comosus) este un fruct comestibil cărnos, cu gust dulce-acrișor și foarte aromat. Are numele comun atât al plantei tropicale cât și al fructului. Stimulând organismul, este recomandat mai ales pentru buna sa digestibilitate.

A fost descoperit în sudul Braziliei și al Paraguayului. Băștinașii îl numeau “nana”, adică “fructul delicios, parfumat”. A fost adus în Europa de Cristofor Columb și cultivat în sere începând cu anul 1720″, se arată pe ro.wikipedia.org.

Recent, chiar nutriționiștii americani au realizat o listă cu beneficiile ananasului. Așadar, acesta este benefic pentru digestive și calmează intestinele. Conform healthline.com, Ananasul reduce riscul apariției cancerului.

Și aici intervine din nou bromelina. Practic, ananasul are niște compuși care redus stresul oxidativ (n.r. – dezechilibrul dintre oxidanți si antioxidanți, în favoarea oxidanților, cu potențial distructiv și patogenetic).

Ananasul e bun și pentru hipertensiune

Mai departe, fructul-minune ne ajută și în combaterea răcelilor sau când avem sinusurile inflamate. Două rondele de ananas livrează corpului 50% din cantitatea de vitamină necesară într-o zi. Asta ne întărește și sistemul imunitar.

Bromelina reduce cantitatea de mucus din gât și din nas. În plus, calmează și tusea. Ananasul este bun și pentru persoanele care suferă din cauza diverselor alergii. Un alt amănunt mai puțin cunoscut despre acest fruct are legătură cu gravidele. Grețurile de dimineață dispar datorită numeroaselor minerale pe care le conține ananasul. Un rol important îl are și vitamina B6.

Ananasul reduce riscul de formare a cheagurilor de sânge, având în vedere că bromelina blochează coagularea excesivă a sângelui. Fructul este indicat și pentru cei care călătoresc des cu avionul. Vitamina C din ananas previne formarea tartrului pe dinți. În plus ananasul are de fapt puține calorii și este ideal pentru slăbit. Datorită conținutului mare de fibre și de apă, el hidratează și reduce pofta de dulce.

Consumul regulat de ananas înseamnă și scăderea riscului de a suferi de hipertensiune arterială. Ananasul scade cantitatea de sare din organism datorită faptului că este bogat în potasiu.

Vitamina A din ananas ne ajută și vederea la. Ea scade riscul degenerescenței maculare (n.r. – o boală oftalmologică în urma căreia apare distrugerea vederii centrale).