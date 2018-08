Liviu Dragnea, DECLARAȚIE INCENDIARĂ despre MITINGUL din 10 august. „Mi s-a părut o tentativă EȘUATĂ de LOVITURĂ de STAT”

Președintele PSD, Liviu Dragnea a făcut, în această seară, declarații incendiare în legătură cu evnnimentele care au avut loc în ultima perioadă și a vorbit despre implicarea Statului Paralel. Președintele Camerei Deputaților a vorbit și despre un atentat la viața lui. Liderul PSD a declarat că nu o schimbă pe Viorica Dăncilă și nici nu o va exclude din partid pe Ecaterina Andronescu.





În legătură cu protestele din 10 august, Dragnea a spus că le-a urmărit de la televizor. „Am fost la Neptun pe 10 august, m-am uitat la televizor. Nu am primit nicio informare, de la nicio instituție. SRI dă informațiile președintelui, la restul doar selectiv și dacă au un interes. Sunt convins că Iohannis știa de la SRI ce urma să se întâmple, domanul Manda ar trebui să verifice, MAI solicitat informații, nu le-a primi. Dacă protestele era împotriva lui Iohannis, SRI l-ar fi anunțat protestele au fost o organizare paramilitară. S-ar putea să fie un protest la poarta lui Iohannis, e foarte posibil vom decide în consiliul de la sfârșitul lunii. În partid asta se cere, nu scrisorile unor colegi sunt importante. Există o fierbere mare în partid, că de ce nu începem protestele împotriva lui Iohannis. Nu cu pietre și foc”.

Lliderul PSD a declarat că acesta a fost mai mult o tentativă eșuată de lovitură de stat. „Am văzut o tentativă de lovitură de stat. Eu am văzut o tentativă de lovitură de stat eșuată . Au vrut să dea Guvernul jos. Ceea ce a făcut Iohannis cu acea postare iresponsabilă, să descurajezi jandarmii, care au acționat conform legii. A incitat la violență exact când fata jandarm era linșată. Tot ce a început Orban și liberalii, să se ancheteze jandarmii, s-a dat foc, dădeau în jandarmi, erau organizați. I-au incitat și pe cei din față. O tentativă lovitură de stat eșuată, au vrut să dea jo Guvernul prin violență. Am discutat cu Dăncilă, cu ministru de Interne nu am discutat, n-am vrut să interferez”.

